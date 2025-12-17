Bolivar presento Sabores en La Rural: Dos noches a puro show con Lucas Sugo y Cruzando el Charco

festival Sabores en la Rural se realizará los días viernes 9 y sábado 10 de enero en el predio de la Sociedad Rural de Bolívar. El evento combinará una amplia propuesta gastronómica, espectáculos musicales de primer nivel y la realización de la segunda Fiesta de la Pizza, con la elección de la mejor pizza.

En las instalaciones de la Sociedad Rural de Bolívar se realizó la conferencia de prensa de presentación de Sabores en la Rural, el festival gastronómico y cultural que tendrá lugar los días viernes 9 y sábado 10 de enero, con una propuesta que integra música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia, y que ya genera gran expectativa a nivel regional.

El presidente de la Sociedad Rural, José Gabriel Erreca, destacó el alcance del evento y el intenso trabajo organizativo que se viene realizando desde hace varios meses. “Es un festival pensado para toda la comunidad de Bolívar y de la zona, que nos permite ofrecer una propuesta cultural, gastronómica y musical de calidad en un entorno preparado, con infraestructura, iluminación y seguridad”, señaló.



Dentro del marco de Sabores en la Rural se desarrollará la segunda Fiesta de la Pizza, en la que se elegirá la mejor pizza. La vicepresidenta de la entidad, Ana Lisa Leonetti, explicó que cada puesto participante presentará su versión de la receta y que un jurado integrado por varias personas será el encargado de la evaluación. Además, confirmó que la inscripción para participar continúa abierta, aunque con cupos casi completos.

La oferta gastronómica será amplia y diversa, con food trucks, gacebos y puestos distribuidos en todo el predio, desde la pista central hacia la avenida Mariano Unzué. Como novedad, se incorporará un espacio de juegos destinado a niños, ubicado frente al complejo de baños, respondiendo a una demanda del público de la edición anterior.

En cuanto a la programación musical, el viernes 9 se presentará la banda Álamo como soporte y el cierre estará a cargo de Lucas Sugo. El sábado 10, tocará Escuálidos y el show principal será de Cruzando el Charco. En ambas jornadas, los shows centrales están previstos alrededor de las 23.30 y, una vez finalizados, habrá DJ para extender la propuesta nocturna.



El secretario de la Sociedad Rural, Alejandro Tamborenea, brindó detalles sobre la organización del ingreso y la venta de entradas. El predio contará con dos accesos diferenciados: uno por Mariano Unzué y Pedro Vignau, donde se aceptará efectivo y pagos virtuales, y otro por Pedro Vignau, la entrada que está a lado de la tribuna, destinado exclusivamente a entradas adquiridas de forma digital. Las puertas se abrirán a las 18 horas y el festival se extenderá hasta aproximadamente las 2.30 o 3 de la madrugada.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 22.000 pesos hasta el 1 de enero, y luego costarán 25.000 pesos, por noche. En la venta virtual que se realiza por ticketera en www.saboresenlarural.com.ar se ofrece una promoción para quienes asistan a ambas jornadas y el costo es de $ 40.000, lo que se traduce en $ 20.000 cada entrada, por lo que los asistentes comprando de esta manera se ahorran $ 4.000. Las entradas se abonan a partir de los 11 años.

Desde la organización destacaron el carácter regional del evento, tanto por la procedencia de los puestos gastronómicos como por la venta de entradas en distintas localidades de la zona, y remarcaron que Sabores en la Rural se consolida como una propuesta integral que combina espectáculos, gastronomía y un entorno preparado para disfrutar en familia y con amigos.