Bolivar: Parte de una familia de trabajadores rurales falleció, en principio por intoxicación

Tres personas perdieron la vida en un campo de las inmediaciones de Pirovano como producto de una intoxicación, en tanto otras fueron trasladadas al Hospital Sub Zonal Bolívar afectados por igual circunstancias, según pudo saber este medio de fuentes seguras.

El hecho provocó una rápida movilización de efectivos policiales, de personal de salud y el propio intendente municipal, Eduardo Bali Bucca fue informado los acontecimientos, en un campo ubicado a unos 15 kilómetros de Pirovano en dirección hacia Daireaux.

Horas mas tardes se conoció la identidad de las personas fallecidas, según publico el sitio La Mañana de Bolívar, y se trata de Rosana Paola Camargo y dos de sus hijos: Oscar Alberto Velazco y Santa María Velazco, de 17 y 15 años respetivamente.

Mientras que en el Hospital Luis Capredoni, de la ciudad cabecera del partido, recibió a otros 4 integrantes de la familia con signos de igual intoxicación y se encuentran asistidos por personal médico de ese establecimiento. Son los hermanos Elena, Mario, Juan y Paola Velazco, también hijos de Rosana Paola Camargo.

Si bien aún no hay confirmación acerca de las causas que originaron los decesos y se iniciaron actuaciones bajo la carátula «averiguación de causales de muerte», todo hace presumir que una intoxicación presumiblemente con monóxido de carbono habría detonado tan trágico desenlace.

Fuente e imagen: La Mañana de Bolivar