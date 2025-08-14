Basquetbol: Atlético 9 de Julio no pudo ante Quilmes de Mercedes

Se disputó el sábado pasado una nueva fecha de los certámenes de basquetbol que organiza la Asociación de Chivilcoy y que cuenta con la participación de las cuatro categorías del Club Atlético 9 de Julio y otros once clubes de esa zona, varios de ellos, sobre todo los de Chivilcoy y Mercedes, con muchos años de activa participación y una enorme experiencia, lo que hace que la participación de Clubes como el de nuestra ciudad, que al no haber básquet en 9 de Julio encuentra en ese medio una magnífica posibilidad de desarrollo y para las categorías menores, la experiencia de poder aprender enfrentando a equipos superiores.

El Club Atlético viajo a Mercedes donde enfrento a Quilmes, donde en U15 gano el local 54 a 42. Mientras que en U17 resulto de 64 a 62 para Quilmes. En esta categoría lidera las posiciones también San Lorenzo con 18 puntos, 2° Atlético con 18, 3° Urso 17, 4° Quilmes 16, 5° Racing 15 y les siguen Bragado Club, Argentino, Los Millonarios, Colón y Sportivo.

foto de portada: Archivo