Basquet: Atlético 9 de Julio logro dos victorias ante Jacobo Urso

Por la disputa de la décimo séptima fecha del Torneo de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, Atlético recibió al Club Jacobo Urso, de la ciudad de Saladillo, con importantes triunfos en las dos divisiones competitivas: en U15, con una amplia superioridad y manteniendo la regularidad en los cuatro períodos, ganó el primero 27 a 14 y el segundo 28 a 10 y se impuso con un total de 55 a 24. A la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que no todos registran la misma cantidad de partidos jugados, la lidera San Lorenzo con 28 puntos y le siguen Racing con 26 puntos y luego Atlético con 25, Argentino con 24, Quilmes con 21 y Colón con 20 y les siguen Los Millonarios. Bragado Club, Sportivo 25 de Mayo, GyE de Chivilcoy, J.Urso y M.Moreno.

Y en la categoría U17, el encuentro fue más parejo, con un gran comienzo local que venció en el primer cuarto 20 a 6 pero a partir de allí el dominio fue visitante, que no obstante no logró recuperar la diferencia inicial, ganando Atlético por 46 a 40. En esta categoría, en las posiciones están primeros Quilmes y Atlético con 20 puntos y les siguen J.Urso y San Lorenzo con 19, Racing y Argentino con 18 y Bragado C, Los Millonarios, Colón y Sportivo.