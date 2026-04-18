BASF presentó Vulcarus® en el VIII Congreso Argentino de Girasol

BASF participó del VIII Congreso Argentino de Girasol (ASAGIR), realizado en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata, junto a productores, técnicos, investigadores, científicos, empresas, industria y actores del comercio vinculados al cultivo. El encuentro se consolidó como una jornada estratégica para el intercambio de conocimientos y la construcción de una agenda común orientada a potenciar la competitividad del girasol en Argentina y a nivel global.

Con una inversión global de €990 mil millones en 2025, BASF continúa fortaleciendo su estructura de investigación y desarrollo, enfocada en el diseño de soluciones adaptadas a los distintos sistemas productivos y con el foco puesto en acompañar al productor en el gran reto de producir más y mejor cada día. En ese marco, la compañía eligió ASAGIR para presentar Vulcarus®, su nuevo herbicida pre-siembra para girasol, desarrollado para el control de Amaranthus, crucíferas, rama negra y Borreria verticillata.

Vulcarus® pertenece a una nueva familia de herbicidas PPO y su ingrediente activo es Trifludimoxazin, una molécula innovadora que amplía las alternativas de manejo de malezas difíciles desde el inicio del ciclo del cultivo.

Una nueva herramienta para el manejo de malezas en girasol

“El lanzamiento de Vulcarus® refuerza nuestro compromiso de seguir ampliando el portafolio de BASF en protección de cultivos, con soluciones innovadoras que respondan a los desafíos reales del productor. Acompañamos al productor a lo largo de todo su proceso productivo, aportando herramientas que mejoran el rendimiento y la rentabilidad, sin perder de vista el cuidado del suelo y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas. Vulcarus® es un claro ejemplo de cómo la innovación puesta al servicio del manejo de malezas permite producir más y mejor, de manera responsable y sostenible en el tiempo”, señaló Agustín Falcone, gerente de Cultivos de BASF.

Vulcarus® está enfocado exclusivamente en girasol y se aplica en pre-siembra. Entre sus principales beneficios se destacan la reducción de la presión de malezas desde el inicio del ciclo, una mejor implantación del cultivo, mayor eficiencia en el uso de insumos y un impacto positivo en el rendimiento final por hectárea.

Dentro de las recomendaciones de manejo, Vulcarus® puede utilizarse en combinación con Zidua® (piroxasulfone), lo que permite ampliar el espectro de control, incorporando gramíneas, y aumentar la persistencia del tratamiento. Esta combinación representa para el productor una de las estrategias de control más completas y robustas para el cultivo de girasol.

El lanzamiento de Vulcarus® se integra a una propuesta más amplia de BASF que articula soluciones de protección de cultivos, tratamiento profesional de semillas y herramientas digitales de agricultura de precisión a través de xarvio® Soluciones Digitales, una plataforma que hoy cuenta con más de 7.000 usuarios y una cobertura superior a 4,5 millones de hectáreas. En el caso del girasol, el enfoque tecnológico se posiciona desde el monitoreo y seguimiento del cultivo a lo largo de su ciclo. A partir de mapas de Índice de Área Foliar (IAF), imágenes satelitales e información histórica, la plataforma permite analizar la variabilidad del lote por ambientes y, hacia el final del ciclo, evaluar diferencias de humedad para definir si la desecación resulta necesaria. Cuando la práctica se justifica, la aplicación puede realizarse bajo esquemas variables ON/OFF, optimizando el uso de insumos y logrando mayor eficiencia operativa.

Este mismo enfoque de manejo sitio‑específico se extiende al control de malezas, a través de herramientas como MDM (Mapeo Digital de Malezas), que permiten intervenciones más precisas, reduciendo aplicaciones de superficie total y aportando soluciones más eficientes y sustentables.

“El servicio técnico de BASF es uno de los diferenciales y una de nuestras mayores fortalezas como empresa. En cada región del país, el productor cuenta con acompañamiento técnico, distribuidores y recomendaciones para adoptar estas soluciones de manera eficaz”, destacó Falcone.

Con su participación en ASAGIR y el lanzamiento de Vulcarus®, BASF reafirma su estrategia de acompañar al productor de girasol de punta a punta, a través de un portafolio integral que incluye híbridos de girasol de la línea InSun®, soluciones de Protección de Cultivos y herramientas digitales. De esta manera, la compañía combina innovación tecnológica, soporte técnico y gestión agronómica para impulsar sistemas productivos más eficientes, rentables y sustentables, cuidando el suelo hoy y construyendo la agricultura del mañana.

Acerca de BASF Soluciones para la Agricultura

Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a la agricultura. La agricultura es fundamental para proporcionar alimentos suficientes y asequibles a una población en rápido crecimiento, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental. Es por este motivo que trabajamos con socios y expertos para integrar nuestros compromisos de sustentabilidad en todas nuestras decisiones de negocio. Con €990 mil millones en 2025, invertimos en una sólida estructura de I+D y en el diseño de soluciones para diferentes sistemas productivos. Conectamos semillas y eventos biotecnológicos, productos de protección de cultivos, soluciones digitales e iniciativas de sustentabilidad con el objetivo de ayudar a los agricultores, agricultoras y otros actores de la cadena productiva para que logren los mejores resultados. En 2025, nuestro negocio generó ventas de €9,6 mil millones. Para más información, visítenos en www.agriculture.basf.com o en nuestros canales de redes sociales.