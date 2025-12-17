Banquinas descuidadas: Piden por desmalezamiento de Ruta Nacional 5 y Ruta provincial 65

El dialogo con el Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio permitió ahondar en distintos temas que hacen a la prevención de incendios y de accidentes, y en ese sentido, el Comandante de Bomberos, Sergio Fernández, puntualizo la preocupación que se da por la gran cantidad de pastizales crecidos a la vera de las rutas nacional 5 y la provincial 65 que cruzan el distrito de 9 de Julio.

Es un importante foco de peligro para quien tenga que estacionar por una emergencia, ante lo alto que esta el pastizal, sostuvo y explico que esto se da a raíz de la lluvia y de las condiciones climáticas que se vienen dando, se ve mucho verde. Pero no significa que el fuego no se pueda producir. Y ese verde es peor que estando seco, por la generación de humo que emana, informo.

Según Fernández, el pasto verde, cuando el mismo fuego automáticamente lo va secando y lo va quemando, origina mucho más humo que cuando está seco. Hoy vemos que están bastante descuidadas las banquinas en lo que respecta al corte de pasto. También hay mucha acumulación de materia seca que va quedando cuando por ahí se han efectuado cortes y demás, que va quedando en la parte baja.