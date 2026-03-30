Balcarce: perdió el control de su auto, volcó y terminó en el cementerio

Un insólito accidente vial se registró en las últimas horas en la ciudad bonaerense de Balcarce, cuando un automóvil perdió el control, volcó y finalizó su recorrido dentro de un cementerio privado.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 63 de la Ruta Nacional 226, en dirección hacia Mar del Plata. Según informaron fuentes citadas por el medio local La Vanguardia, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y constató que un Ford Focus se había despistado de la calzada.

El vehículo recorrió cerca de 150 metros fuera de control desde la ruta, atravesó el perímetro e ingresó al Cementerio Privado Parque de la Sierra, donde finalmente quedó detenido tras volcar.

El conductor, un hombre de 29 años domiciliado en la zona, era el único ocupante del rodado. Como consecuencia del impacto sufrió politraumatismos leves y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado por una ambulancia al hospital municipal de la ciudad.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°11 de Balcarce, a cargo de la fiscal Vera Tapia, quien busca determinar las causas que provocaron el siniestro.