Balance legislativo: Menos del 0,5% de las iniciativas presentadas se convirtieron en ley

El año parlamentario dejó un saldo contundente: pese a una intensa actividad política, con sesiones extensas, negociaciones constantes y un volumen elevado de proyectos, el Congreso cerró 2025 con una producción legislativa mínima. Según el balance elaborado por la Fundación Barbechando, menos del 0,5% de las iniciativas presentadas se convirtieron en ley.

A lo largo del período, la Cámara de Diputados y el Senado exhibieron un ritmo de debate inusual, pero la capacidad de transformar esa dinámica en normas efectivas fue muy limitada. La oposición impulsó el 70% de la agenda, mientras que el oficialismo adoptó una estrategia centrada en frenar iniciativas consideradas fiscalmente inviables, consolidándose como un actor clave de resistencia parlamentaria.

Uno de los ejes centrales del año fue la disputa por la sostenibilidad fiscal. El Poder Ejecutivo vetó la moratoria previsional y los cambios en la movilidad jubilatoria aprobados por el Congreso, mientras que los legisladores avanzaron en normas como el financiamiento universitario y proyectos vinculados a discapacidad, cuyos vetos fueron rechazados y convertidos en ley, aunque su implementación quedó suspendida hasta tanto existan recursos disponibles.

En medio de un Congreso polarizado, los gobernadores emergieron como jugadores estratégicos. La discusión sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la eliminación de la afectación específica del Impuesto a los Combustibles Líquidos abrió la puerta a debates estructurales sobre federalismo fiscal que condicionarán la agenda 2026.

La agenda agroindustrial: pocos avances, pero temas instalados

Para el sector agropecuario, el año legislativo replicó la dinámica general: la falta de consensos frenó la concreción de leyes clave, pero la agenda logró posicionarse. No hubo definiciones sobre retenciones, biocombustibles o maquinaria agrícola, pero sí un hito político relevante: después de 17 años, el Congreso debatió formalmente los Derechos de Exportación.

Ese avance simbólico, según el informe, será clave para la construcción de acuerdos durante el próximo año. La discusión quedó instalada y deberá retomarse en un escenario donde la presión fiscal y la competitividad del agro continuarán en el centro de la escena.

Qué espera a la política en 2026

Barbechando anticipa que la próxima etapa legislativa estará marcada por definiciones de alto impacto. El Presupuesto 2026 será la pieza central para medir la capacidad de negociación entre oficialismo, oposición y provincias. También se proyectan debates sobre una reforma fiscal orientada a la simplificación tributaria, una reforma laboral que apunte a mayor productividad, la llamada «Ley de Inocencia Fiscal» y una actualización integral del Código Penal.

El desafío, según el balance, será transformar la discusión política en gobernabilidad y esa gobernabilidad en políticas concretas. Tras un año de intensa actividad, pero escasa producción normativa, el Congreso entrará en 2026 con la necesidad de traducir la agenda en resultados y ofrecer respuestas a una sociedad que demanda soluciones tangibles.