Bajo agua: Bomberos Voluntarios de Dudignac y 9 de Julio rescatan a una persona que sufrió un accidente en el medio rural

Desde Bomberos Voluntarios Dudignac, informaron a la hora 18hs fueron puestos en alerta que en un campo cercano a la localidad de Santos Unzue, una mujer habia sufrido una quebradura de cadera y que debía ser asistida por personal medico.

Ante la situación dada de anegamiento en caminos rurales, se diagramo un dispositivo de rescate entre el Cuartel de Bomberos Dudignac, el Hospital Municipal de Dudiganc y Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, quien aporto la unidad 11 Unimog, a lo que se sumo una pick up 4×4, Toyota.

Una vez llegado al establecimiento rural, con las instrucciones de la medica que llego al lugar junto a bomberos, se logro traer a la personas con todos los cuidados pertinentes, la ruta 65 donde allí está estaba la ambulancia esperando.

El operativo de Bomberos finalizo a las 22hs. La labor fue coordinada por el Jefe del cuerpo, Oscar Auza, y el trabajo de un total de 9 efectivos de Bomberos.