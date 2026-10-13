Autódromo Ciudad de 9 de Julio: Se disputo una nueva competencia de automovilismo

Las cuatro divisionales de la Asociación Libres Mil Agrupados (A.L.M.A.), completaron su presentación en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, con competencias atractivas, un buen marco de público y condiciones climáticas que acompañaron durante el desarrollo de la jornada.

El automovilismo zonal volvió a tener un fin de semana destacado en el escenario nuevejuliense. Las cuatro divisionales de A.L.M.A. ofrecieron buenos espectáculos en pista, con competencias disputadas y alternativas que mantuvieron la atención de los aficionados.

Después de una primera jornada de pruebas desarrollada con normalidad, el sábado y domingo permitieron completar el programa deportivo, con el acompañamiento del tiempo y una vez más una importante respuesta del público de 9 de Julio y la región.

La presentación de A.L.M.A. volvió a demostrar el interés que despierta el automovilismo en la zona y la importancia de continuar generando propuestas deportivas en el Autódromo, una tarea que lleva adelante el Automoto Club Nuevejuliense junto a las categorías y sus equipos de trabajo.

Un accidente que motivó la intervención de los rescates

Durante una de las competencias se produjo un accidente en el final de la recta principal, cuando se vieron involucrados los competidores Kevin Vincek y Juan Cruz Haesevocts.

Ante esta situación, los equipos de rescate del Autódromo actuaron de manera inmediata, brindando la primera asistencia y realizando el procedimiento correspondiente. Ambos pilotos fueron trasladados al hospital local para su revisión médica, como medida preventiva.

De acuerdo con la información disponible, el episodio no tuvo consecuencias físicas de gravedad. Se destaca especialmente la rápida respuesta del personal de rescate y de los equipos afectados a la seguridad del espectáculo.

Los resultados: los cinco primeros de cada final

CLASE 2 – FINAL

Patricio Maciel Diego Molinari Mauro Di Bona Mario Rodríguez Martín Saba

CLASE 3 – FINAL

Nazareno Iglesias Matías Maschio Franco Santoro Ignacio Ortiz Maxi Gianetto

TC 1100 – PRIMERA FINAL

Axel Burgos Marziano / D’Angelo Ezequiel Scalercio Gregorio Robertazzi Fernández / Zele

TC 1100 – SEGUNDA FINAL

Gregorio Robertazzi Valentín Perini Nicolás Spoltore Huici / G. Huici Martín Oliveras

TC LIBRE – FINAL

Andrés Melino Pablo García Agustín Dopico Leonardo Cuello Adrián Petracca

El Autódromo, nuevamente protagonista

Para el Automoto Club Nuevejuliense, cada presentación representa un nuevo desafío organizativo y la posibilidad de seguir posicionando al Autódromo como uno de los escenarios importantes del automovilismo zonal y nacional.

El acompañamiento de los pilotos, equipos, categorías, colaboradores y especialmente del público, constituye un respaldo fundamental para continuar desarrollando competencias y generando movimiento deportivo en la ciudad.

Una vez más, 9 de Julio respondió a la convocatoria y el Automoto Club sigue adelante con su compromiso de mantener activo el circuito, trabajando para que el automovilismo continúe siendo parte de la identidad deportiva de la comunidad.

Prensa Automoto Club Nuevejuliense

Juan Gabriel Garcia 2317 457215

Autódromo Ciudad de 9 de Julio

Guillermo “Yoyo” Maldonado

en el año de su 56º aniversario.