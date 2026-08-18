Auspicioso programa de actividades y propuestas de la 129º Expo Rural de 9 de Julio

Todos los días jueves la Sub comisión de Exposición de Sociedad Rural de 9 de Julio se aboca a diagramar un amplio y auspicioso programa de al 129º Expo Rural que organiza la entidad rural, que se apresta a llegar a sus 130 años de vida gremial e institucional.

En ese marco desde dicha Sub Comisión integrada por Yanina Elola, Laura San Andrés y Blanca Ciampoli y a quienes se suman otros miembros de Comisión Directiva, que integran otras comisiones de trabajo en la entidad, trabajan ya en la parte final del armado de la Expo Rural y concretar una gran muestra que el público siempre espera.

Un gran éxito los expositores

En cuanto a stands comerciales, comentaron que, a 45 días de la muestra, ya está toda la exposición vendida, solo restan contados stands externos. “Sera una gran muestra con muchas propuestas del comercio, la industria, artesanos y emprendedores locales”.

Miércoles 30 de septiembre: Muestra de Arte y Diseño en La Rural

Este año si bien la exposición de comercio e industria y artesanías estará abierta al público desde el jueves 1 de octubre, la jornada del miércoles 30 de septiembre, a las 20:00 horas, los salones de la Sociedad Rural serán el escenario de una gran muestra de arte y diseño en formato desfile que propone un recorrido por la creatividad, la identidad y los oficios”, explicaron desde la rural.

El principal objetivo del evento es valorizar y visibilizar el trabajo artesanal, poniendo en primer plano las materias primas que nacen del campo y los saberes transmitidos a través de oficios como el cuero, el fieltro y el telar.

La muestra reunirá a cuatro diseñadoras locales y contará con la participación especial de tres diseñadoras invitadas de distintas ciudades, quienes van a presentar colecciones que dialogan entre tradición, diseño contemporáneo y producción artesanal.

La experiencia se completará con una degustación de sabores campestres y vinos, generando un encuentro donde el arte, la moda, la cultura y la producción regional se integran en una propuesta única”, aseguraron desde la organización de la Exposición Rural de 9 de Julio.





Diferentes Propuestas

Como parte de las propuestas a disfrutar, en La Rural informaron que ya se entregaron los terneros del 30º Concurso Anual Crianza del Ternero Holando. En esta oportunidad se sumaron 10 escuelas del Nivel Primario del distrito, y cuyos trabajos realizados se podrán ver el sábado 3.

Ya está confirmado el Tambo Demostrativo de la muestra a cargo del Colegio Inchausti, y desde el CEPT Nº 15 El Chajá, ya comenzaron con los trabajos de la Huerta que se expondrá en la Expo.

Durante los cuatro días, los visitantes a la muestra podrán disfrutar el ya exitoso Patio de Comidas, que tendrá distintas propuestas y que los días viernes y sábados tendrá un horario extendido.

Los días jueves 1 y viernes 2, Aula Aapresid volverá a sorprender, por parte de la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares, con sus charlas para alumnos del nivel primario, que también incluye un recorrido por la muestra con la visita a la Huerta, maquinarias, ganadería y el tambo en vivo. Y al que la familia también puede sumarse.

La reflexión será parte de lo que el día sábado se compartirá a través de Madrugadores del 9 y la Misa de Campaña.

El almuerzo, será el dia sabado3, y es el espacio esperado por muchos productores y empresas para compartir y conocer el trabajo de la entidad en cuanto a lo gremial y lo realizado en el año. Se espera contar con autoridades municipales y de CARBAP.

Tambien en la tercera jornada, el sábado por la tarde se realizará el reconocimiento a los expositores, con la entrega de premios.

Como propuesta que captara la atención de muchos, en especial los apasionados del caballo, se disputara un Torneo de Polo con equipos locales. El sábado 3 será la clasificación y el domingo 4, la final.

Ganadería y Charlas

Conforme detallaron desde la Sub Comisión de Ganadería, ya han diagramado el 3er. Concurso del Novillo, con la participación de productores locales, que permite conocer como una actividad ganadera trabaja, no solo la calidad, sino también la mejor carne vacuna. Este año la exposición sobre ganadería será los días jueves y viernes, cerrará con una charla dirigida a productores ganaderos, la que está definiéndose esta semana.

La capacitacion y la motivación estará a la orden del día. También el jueves, ya cerrando la primera jornada del jueves 1 a las 19hs., Julieta Campelli, se abocará a disertar sobre “el Arte de Comunicar, para Conectar. Campelli es una oradora, coach ontológico y mentora de negocios digitales, además de ser conferencista TEDx.

Es especialista en narrativa estratégica y posicionamiento de marca personal, la charla estará dirigida a los expositores y público en general, con foco en jóvenes que quieran aprovechar el potencial de Julieta.

Mientras que se trabaja en una charla para el día viernes 2 dirigida al público joven, con emprendedores que crean tecnología buscando crecer de forma rápida y masiva, y que en días mas ya se confirmara el orador y horario.

El Domingo 4, la jornada que todos esperan

Desde Sociedad Rural trabajan todos los detalles y buscan que el público pueda disfrutar los cuatro días. Desde el jueves y hasta el sábado el ingreso será libre, y solo se cobrará una entrada en la cuarta jornada, donde además de la final de Polo, también quienes gustan de las destrezas criollas, podrán disfrutar de la Jineteada que desde hace varios años se desarrolla en la muestra, y es uno de los espectáculos más esperado por el público, recordaron.

Espectáculos musicales: Aun pueden presentar propuestas

Los espectáculos musicales serán parte de todos los días, y en esto están definiendo a partir de las propuestas que presentan artistas locales. Ha quedado demostrado que pensar primero en grupos musicales o solistas locales, es una muy buena forma de que se expongan en la Expo rural de 9 de Julio. Además, siempre han sido muy valorados por el público que asiste a la exposición, opinaron desde la Comisión de Expo.

En ese sentido recordaron que aún están a tiempo aquellos que no presentaron su propuesta musical para ser evaluado y poder incluirlos en el programa, que aún falta cerrar, informaron.