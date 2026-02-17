Ausentismo en la Provincia de Buenos Aires: uno de cada cuatro alumnos falta más de 45 días a clases

Un informe oficial sobre el nivel secundario en la Provincia de Buenos Aires expuso fuertes indicadores de ausentismo escolar durante el ciclo lectivo 2024. Entre los datos más relevantes, se destaca que cerca de uno de cada cuatro estudiantes del sistema estatal registra más de 45 inasistencias anuales, lo que equivale a más de un cuarto del calendario escolar.

El reporte, elaborado para la planificación educativa y el seguimiento de trayectorias escolares, analiza indicadores de asistencia, rendimiento académico y situación educativa de más de 1,6 millones de estudiantes secundarios. Según el documento, “el 36,9% de la matrícula faltó más de 28 veces”, proporción que se eleva al 43,6% en el sector estatal y desciende al 17,8% en el privado.

En el sistema público, además, el promedio de inasistencias anuales por estudiante alcanza las 35,8 faltas, por encima del promedio general de 32,1 y muy por encima de las 21,8 registradas en establecimientos privados. El informe advierte también que el ausentismo tiende a aumentar a medida que avanza la trayectoria escolar, particularmente entre primero y cuarto año.

El documento señala una relación directa entre la edad de los alumnos y el nivel de ausentismo. “La sobreedad muestra una clarísima asociación con las inasistencias”, indica el reporte, al evidenciar que los estudiantes con dos o más años de retraso en su trayectoria registran mayores niveles de faltas.

Rendimiento académico y materias pendientes

El estudio también analiza el desempeño académico de los estudiantes y su evolución durante el ciclo lectivo. Tras las instancias de intensificación de diciembre, ocho de cada diez materias habían sido aprobadas, con un 68,7% de aprobaciones al finalizar las clases y un 10,2% adicional durante el período de recuperación.

Sin embargo, el rendimiento presenta diferencias entre sectores: mientras en escuelas estatales el nivel de aprobación alcanza el 75%, en el sector privado llega al 90%.

El informe indica que Matemática es la asignatura con mayor porcentaje de contenidos pendientes, seguida por el área de Ciencias Naturales. Además, el 18,4% de los estudiantes terminó el año con más de cuatro materias sin aprobar.

Al finalizar el ciclo, cerca de la mitad del alumnado logró aprobar todas las materias, mientras que un 31,8% registraba entre una y cuatro pendientes. El porcentaje de estudiantes con dificultades académicas también aumenta entre primero y cuarto año, aunque luego tiende a disminuir.

Fuerte relación entre asistencia y desempeño

El documento remarca una estrecha correlación entre asistencia y rendimiento escolar. “La correlación entre asistencia y calificaciones es altísima”, sostiene el informe, al señalar que solo uno de cada veinte estudiantes con hasta 14 faltas anuales adeuda más de cuatro materias, mientras que esta situación alcanza a nueve de cada diez alumnos con más de 94 inasistencias.

Asimismo, la brecha también se observa según la edad de los estudiantes: entre quienes cursan en tiempo teórico, apenas uno de cada diez presenta más de cuatro materias pendientes, frente a seis de cada diez entre quienes registran dos o más años de sobreedad.

El informe, elaborado con datos cargados por las escuelas durante 2024, tiene como objetivo aportar información para la planificación del ciclo lectivo y el acompañamiento de las trayectorias educativas. Los resultados reflejan que el ausentismo, la sobreedad y las dificultades académicas continúan siendo desafíos centrales del sistema educativo bonaerense.

