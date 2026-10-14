“Atropellos institucionales”: con una dura carta, una rural de Entre Ríos pidió desvincularse del Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina

Sociedad Rural de La Paz, en Entre Ríos, solicitó su baja y desvinculación definitiva del Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina (SRA), tras referirse a “reiterados atropellos institucionales” por parte de la conducción central de esa entidad. La decisión, adoptada por su comisión directiva, quedó formalizada en una carta dirigida a Mariano Berisso, director del Distrito 7 de la SRA, correspondiente a Entre Ríos. El planteo apunta a delimitar la representación gremial de la rural local, que pertenece a la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y, a través de ella, a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El conflicto se concentra en contactos directos de la conducción nacional de la SRA con rurales entrerrianas. Según expone la carta, esas comunicaciones se realizaron sin consultar a la delegación provincial de la propia entidad. Para la Rural de La Paz, esa forma de proceder constituye una intromisión y genera confusión sobre la pertenencia institucional de las asociaciones del interior.

“Nuestra entidad tiene una identidad gremial histórica e inalterable”, sostiene el documento, antes de ratificar su alineamiento con Farer y CRA. La carta atribuye los cuestionamientos a la conducción central de la SRA, “encabezada por su presidente”, y pide a Berisso que gestione la notificación de la baja ante las oficinas centrales.

LA NACION intentó conocer la versión de la Sociedad Rural Argentina, pero desde la entidad a nivel nacional declinaron hacer comentarios.

Genaro Genre Bert, presidente de la Sociedad Rural de La Paz, explicó a LA NACION que la resolución busca defender la autonomía de la institución y el trabajo de sus representantes. “Creemos que es sano que queden claras las delimitaciones de las instituciones para que la gente no se confunda”, señaló.

Según relató el ruralista, la participación de la entidad en el Consejo Federal se remonta a muchos años atrás, al punto de que los actuales integrantes de la comisión desconocen las circunstancias en las que comenzó ese vínculo. Esa superposición, sostuvo, puede generar una “zona gris”, pese a que la pertenencia gremial de la rural está definida dentro de Farer y CRA.



Nota_Soc_Rural_Argentina_d4d26abf34

Genre Bert ubicó uno de los antecedentes del malestar en la interna de la Sociedad Rural Argentina. Aclaró que la asociación que preside no interviene en ese proceso, porque cada entidad tiene su propia dinámica. Sin embargo, cuestionó que, en ese marco, se hubieran enviado notas directamente a sociedades rurales, pasando por encima de quien, según su relato, había ganado localmente en el distrito entrerriano. El dirigente consideró que esas gestiones adquieren otra dimensión cuando involucran a entidades que ya están nucleadas en Farer y CRA. “Ahí hay una clara intromisión en otra institución”, afirmó.

También mencionó como otro motivo de confusión la intención de realizar un evento en la Sociedad Rural de Gualeguaychú. Destacó el peso de esa entidad dentro de la estructura gremial a la que pertenece La Paz y recordó que dirigentes de Farer y CRA están vinculados con ella. Según mencionó esa “sucesión de situaciones llevaron a discutir la continuidad en el Consejo Federal”.

Para Genre Bert, las diferencias entre las entidades también tienen que ver con los productores a los que representan. Según describió, las sociedades rurales entrerrianas reúnen principalmente a productores medianos y pequeños, aunque también cuentan con establecimientos grandes, mientras que los de mayor escala suelen estar nucleados en la SRA. Esa composición, explicó, puede traducirse en coincidencias sobre algunos reclamos, como las retenciones, y en posiciones distintas frente a otros asuntos.

“Quiero potenciar a los que están atrás de uno y que trabajan el día a día. Esa es la verdadera fortaleza de una institución, son los que ponen el lomo atrás. Nosotros tenemos muchísimo trabajo en el territorio y lo trabajamos mucho. Que se valorice eso”, dijo.

La decisión de desvincularse, de todos modos, incluye una aclaración expresa: la Rural de La Paz busca mantener el trabajo conjunto dentro de la Mesa de Enlace, tanto provincial como nacional. La carta señala que la medida no pretende alterar ni cortar la relación en ese ámbito y reivindica la unidad del sector, aunque considera indispensable establecer un límite institucional.

“Nosotros tenemos que delimitar hasta dónde llega cada institución, pero sí tenemos que trabajar en conjunto”, expresó Genre Bert. También vinculó la resolución con la defensa de quienes sostienen la actividad gremial: “Queremos defender el trabajo de las bases y defender a nuestros representantes tanto a nivel provincial como a nivel nacional”.

El planteo institucional ocurre mientras la rural local participa en gestiones vinculadas con las inundaciones y el traslado de hacienda desde las islas del río Paraná. Genre Bert, que es médico veterinario, contó que los pronósticos permitieron anticipar tareas con el gobierno provincial y los municipios, preparar predios para recibir animales y coordinar su distribución hacia campos en tierra firme.

Según explicó, algunos productores comenzaron por vender los animales terminados, aprovechando los valores de la hacienda. “Al menos, si se vende, se vende a buen precio”, señaló. Los novillos que todavía necesitan completar su engorde, en cambio, son trasladados a establecimientos donde puedan permanecer hasta que baje la creciente.

En esa zona, indicó, predomina la producción de novillos sobre la cría, cuyo traslado y manejo presentan mayores dificultades. A su vez, señaló que existe disponibilidad de campos porque la fuerte sequía de hace dos años y medio provocó pérdidas de hacienda y dejó establecimientos que todavía no habían recuperado su stock. Esa situación facilitó la recepción de animales provenientes de las islas.

La posibilidad de anticiparse, sin embargo, no fue igual para todos. “El que la dejó un poco más a último momento, en este momento anda a las apuradas en sacar la hacienda de isla”, advirtió.

Otro frente de trabajo es la seguridad rural. El dirigente mencionó el acompañamiento, a través de CRA, a un proyecto de ley sobre vandalismo que está en el Congreso, además de la participación en mesas provinciales y la articulación con fiscales y fuerzas policiales.

Valoró el diálogo con el gobierno entrerriano y con distintas intendencias, aunque señaló que la falta de recursos limita nuevas respuestas. “Todo lo que se pudo hacer sin plata ya se hizo”, resumió. Esa agenda de gestiones, sostuvo, requiere la cooperación entre entidades, aun cuando cada una preserve su representación y su autonomía.