Asumieron los nuevos Concejales del partido de 9 de Julio. Esteban Naudin fue designado presidente del cuerpo legislativo

En la noche de este miércoles tal como informara El Regional Digital se llevo adelante la toma de juramento a los nueve concejales electos el pasado 7 de septiembre en las elecciones de medio termino, una sesión que además de ser acompañada por la Intendente Municipal, María José Gentile, vecinos, particularmente familiares de los nuevos ediles y militantes, el acto legislativo duro unos 30 minutos.

Los nuevos ediles que juraron, ante el presidente interino, Concejal Héctor Carta, también dieron su si, por la Libertad Avanza, además de Carta, Vanesa Paladino y Pablo Giacomino. Por Fuerza Patria, María Elena Defunchio, Héctor Bianchi y Nancy Grizutti. Nuevos Aires (UCR), Ignacio Palacios y Marcela Regalía, y por Somos (PRO), Pablo Bonfiglio.

«La historia no es una cuestión que debe repetirse»

En cuanto al desarrollo de la sesión preparatoria, que también debía elegir las autoridades del Cuerpo legislativo, el concejal Luis Moos, presidente del Bloque La Libertad Avanza, solicito la palabra a la hora de la elección de las nuevas autoridades del Concejo Deliberante, donde propuso a su compañera de banca, concejal Sol Ormachea. Además defendió porque debía, presidir la LLA, el Concejo Deliberante, entre ello esgrimió lo que ya había adelantado en dialogo con El Regional Digital, acerca del uso y costumbre, de que quien gana preside y a pesar de intentar «sensibilizar», ya estaba todo acordado entre los demás bloques políticos, dejando sin participación alguna al bloque LLA.

A su turno, la concejal María Elena Defunchio, ya en funciones como presidente del Bloque Fuerza Patria, respondió al edil de LLA, en que «la historia no es una cuestión que debe repetirse, sino también darnos la oportunidad de cambiarla, dicho ello, fue ella quien propuso; obviamente en un común acuerdo entre FP, UCR y Somos, a Esteban Naudin como presidente, al Concejal Cesar García, vice presidente, a la concejal, Marcela Regalia, como segunda vice presidente y secretario, Jorge Delamano, quien ya venia ocupando esa función.

La votación fue acerca de la propuesta como presidente a la concejal Sol Ormachea, que recibió 5 votos y el resto abstención, mientras que por Naudin, recibió el voto por mayoría, con 12 votos, entre ellos, el Bloque Pro.

«El día que se perdió la honorabilidad de este cuerpo»

Posteriormente y luego de dejar sus primeras palabras el concejal Esteban Naudin en su función como presidente, fue la concejal Ormachea, quien pidió la palabra, donde además de mencionar el trabajo junto a otros bloques, el de transparentar la función, incluyendo denuncias, pero no le tembló la voz al ser critica con los demás bloques señalando que se esta vulnerando un derecho y se deja de lado lo que la gente voto. Lo vamos a recordar como el día que se perdió la honorabilidad de este cuerpo, así lo siento yo, aseguro.

Ormachea prosiguió con su alocución y expuso que quienes dicen defender los derechos, vulneran el nuestro, fue allí cuando Naudin intento conocer el motivo de la exposición (era claro), e intento desviarla, al decirle que la sesión no era para hacer discursos políticos, Ormachea le respondió «es hablar con la verdad».

Tras esa situación picante, la concejal Ormachea fue critica al decir que quienes ayer presentaban proyectos de ética publica, hoy se olvidaron de su propia ética y su propia moral. Tambien se dirigió al Bloque Pro, les dijo, «los que se autoproclaman el cambio, los que menos quieren que algo cambien, quieren que todo siga igual y que siga siendo una escribanía y un club de amigos, les refirió.