Asueto Administrativo municipal los dias 24 y 31

A través del Decreto 1503/25, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, dispuso la adhesión del Gobierno Municipal al Decreto del Ejecutivo Nacional, a través del cual se establece asueto administrativo para la administración pública para las jornadas del miércoles 24 y miércoles 31 del corriente mes de diciembre, en las vísperas de la celebración de la Navidad y el Año Nuevo.

De esta manera, no habrá actividad en la Municipalidad de Nueve de Julio en las mencionada jornadas.