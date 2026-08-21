Así operaba la banda que falsificaba licencias de conducir en el Conurbano

Una investigación de la Justicia Federal permitió desarticular una organización dedicada a la falsificación de licencias de conducir y DNI que operaba en distintos puntos del conurbano bonaerense y que, según la pesquisa, contaba con conexiones dentro de áreas municipales encargadas de emitir los carnets.

La banda captaba potenciales clientes a través de redes sociales y ofrecía una alternativa para quienes no podían obtener la licencia por los canales habituales. El mecanismo incluía la utilización de domicilios “fantasma” para realizar cambios de radicación inexistentes y conseguir que los documentos fueran emitidos con direcciones ficticias.

De esa manera, los solicitantes podían evitar parte de los controles obligatorios para obtener una licencia, entre ellos los exámenes médicos, técnicos y biométricos. Según los investigadores, para concretar las maniobras también intervenían personas vinculadas a Direcciones de Tránsito municipales que facilitaban la emisión de los documentos.

El circuito paralelo en San Martín

Uno de los puntos centrales de la investigación quedó ubicado a pocos metros de la Dirección de Tránsito de San Martín. Allí funcionaba un bar que, de acuerdo con las pesquisas, concentraba buena parte de la documentación vinculada con las maniobras investigadas.

El comercio también habría servido para captar a los llamados “rebotadores”: personas que intentaban obtener la licencia por la vía regular y no superaban alguno de los controles exigidos. La organización les ofrecía entonces una alternativa por fuera del circuito oficial.

La investigación incluyó seguimientos, tareas de campo y la intervención de líneas telefónicas autorizada por la Justicia. Ese trabajo permitió reconstruir parte del funcionamiento de la estructura e identificar los domicilios vinculados con sus integrantes.

Allanamientos en el Conurbano

A partir de la información reunida, la Justicia Federal ordenó 16 allanamientos en distintos puntos del AMBA, entre ellos General San Martín y Ezeiza, además de Bernal, Zárate, Moreno y la Ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos también alcanzaron dependencias vinculadas con la tramitación de licencias de conducir de los distritos de Moreno y Ezeiza.

Durante los operativos fueron detenidas 64 personas y se secuestraron teléfonos celulares, licencias de conducir, DNI, una computadora, un posnet, legajos, hojas de ruta con turnos programados y registros de cámaras, entre otros elementos.

Sin embargo, la mayoría de los detenidos fue posteriormente liberada por la Justicia. A ctualmente, 11 personas permanecen detenidas y quedaron a disposición del juzgado que interviene en la causa.

La investigación, que comenzó por una denuncia sobre una estructura dedicada a vulnerar la fe pública, apunta ahora a determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y, especialmente, el alcance de las conexiones que la organización habría mantenido con el circuito municipal de emisión de licencias.