“Así murió Maradona”: en la primera audiencia del juicio, el fiscal mostró una imagen reveladora

En la primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el fiscal Patricio Ferrari presentó una imagen como prueba contra los profesionales de la salud imputados. En su exposición, acusó al equipo médico de haber desatendido al exfutbolista en sus últimos días y de no haber tomado las medidas necesarias para asistirlo. “Así murió”, afirmó Ferrari, sosteniendo la fotografía que, según él, evidencia una negligencia extrema en su atención.

La imagen muestra a Maradona en su cama al momento de su fallecimiento, lo que para la fiscalía confirma la falta de control médico y la ausencia de respuestas ante el agravamiento de su estado de salud, de acuerdo con la agencia Noticias Argentinas. La escena generó conmoción en la sala, donde familiares y seguidores de Maradona seguían con atención el desarrollo del juicio.

“Quien les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara. Era elocuente el estado. Cualquiera que piense en cualquier familiar de ustedes, que lo vean así tendido en una cama desde hace varios días, les están mintiendo si no les dicen que participaron de un asesinato. Mientras esto sucedía, toda la banda, por lo único que se inclinaba era por completar asientos, registros y planillas, dando cuenta de hacer lo que no hacían”, sentenció.

En la fotografía presentada por el fiscal se ve a Maradona sin vida, con signos evidentes de hinchazón y un visible deterioro físico, reforzando la hipótesis de la falta de atención médica adecuada. Al verla, sus hijas rompieron en llanto, profundamente conmovidas por la imagen. Los imputados, entre ellos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, permanecieron en silencio, siempre según Noticias Argentinas.