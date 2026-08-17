Ascenso 2026: La Niña mas puntero que nunca

Durante las jornadas del sábado y domingo se disputo la 4ta. fecha del torneo de Ascenso B, de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, cuyos resultados en especial la victoria de La Niña ante 12 de Octubre, que lo reafirma en la punta del torneo. Libre estuvo Defensores de Sarmiento.

La fecha comenzó el sábado con el empate 2 a 2 entre Compañía General Buenos Aires y Unión Dennehy, en un encuentro que terminó repartiendo puntos.

Por su parte este domingo, en su condición de local Atlético La Niña recibió al equipo de 12 de Octubre, donde volvió a demostrar su buen sus aspiraciones de volver a la Primera A, y se impusto por 3 a 1 ante el «12».

El tercer partido de la fecha fue el que se disputo en la localidad de Dudignac, donde Defensores de la Boca consiguió un gran triunfo como visitante al derrotar por 4 a 2 a Atlético Dudignac, y que lo deja segundo en la tabla de posiciones.

Síntesis 4ta. fecha

Compañia Gral. BA 2 vs. Union Dennehe 2

Atl. La Niña 3 vs. 12 de Octubre 1

Atl. Dudignac 2 vs. Defensores de la Boca 4

Libre Sarmiento.

Tabla de posiciones

Atl. La Niña 12

Def. de la Boca 7

Compañia Gral. Bs. As. 5

Atl. Dudignac 4

Union Dennhey 4

12 de Octubre 1

Def. Sarmiento 0

5ta. Fecha

12 de Octubre – Compañía Gral. BA

Unión Dennehy – Atl. Dudignac

Def. de la Boca – Def. de Sarmiento

Libre: Atlético La Niña