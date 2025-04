Asado, lechuga y tomate: en marzo el plato más común de los argentinos le ganó por amplia ventaja a la inflación

La carne vacuna tuvo en marzo pasado subas por encima de la inflación del 3,7% del Indec. Este organismo midió incrementos para la carne del 4 al 8,5%. En tanto, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) informó, en base a un relevamiento, un incremento promedio de este producto del 7,7%. Por otra parte, hubo fuertes alzas en el tomate, lechuga y la papa.

En un escenario de ajuste, los precios se aceleraron sorpresivamente en marzo último donde el rubro de los alimentos que más marcó el amperímetro fue el tomate redondo con un aumento del 105,6%; pasó de $1268,65 el kilo en febrero a $2608,11 en marzo. El otro producto que también se disparó fue la lechuga, con un 73,1%, de $3470,03 en febrero a $6008,35 en marzo. La papa también estuvo dentro de los alimentos que más subieron, con una variación del 28,2%, de $790,79 el kilo en febrero a $1013,58 en marzo.

Según explicaron a este medio fuentes del Mercado Central, “el tomate subió en las últimas semanas porque su producción se fue agotando hasta que las plantas vuelvan a producir”. Aclararon que la situación es estacional por los ciclos productivos de la fruta y la verdura. Mencionaron que en la zona productora de Mar del Plata empezaron a registrarse bajas temperaturas, y por el frío, ya no se produce con calidad. En ese sentido, Mendoza produce ahora el tomate perita mientras que en la provincia de Buenos Aires el redondo. En tanto, Corrientes no empezó la producción y el NOA todavía no tiene lista la producción, ya que en el último tiempo llovió mucho y no tiene color.

Resaltaron que en el caso de la lechuga y hortalizas de hoja el incremento se dio por el calor de febrero y principio de marzo, junto con las lluvias de Carnaval que las afectó. Se tarda en condiciones normales de temperatura y humedad 45 días en volver a tenerlas.

Qué pasó con la carne

De acuerdo con los datos del Indec, la carne picada común subió 4% y quedó 0,3 puntos porcentuales por encima del IPC: pasó de $6081,11 el kilo en febrero a $6325,93 en marzo. La paleta tuvo una variación del 7,5%. Con esto, en el mostrador alcanzó los $10.264,14 en marzo pasado, en tanto en febrero costó $9547,37.

Por otra parte, la colita de cuadril tuvo un aumento del 8,5%. El precio de este producto en marzo fue de $12.941,32, mientras que en febrero fue de $11.931,66. El corte de nalga en marzo aumentó un 7,1% con respecto del mes anterior. Es decir, en febrero llegó a los $12.660,99 mientras que en marzo cerró en $13.558,89. El asado se encareció 4,7%, a $10.526,73.

Por otra parte, la hamburguesa por cuatro unidades tuvo una variación del 2,9%. En las góndolas se registró en $4541,21 en marzo, mientras que en febrero estaba en $4412,56.

De acuerdo con el Indec, el pollo entero subió un 10,4% en marzo con respecto de febrero y pasó de los $3096,29 a $3417,37 en el último mes.

Como se mencionó, según el Ipcva en marzo pasado el aumento del precio promedio de la carne vacuna fue del 7,7% y el valor promedio quedó en $11.011 el kilo. La variación anual fue del 60,7%. El pechito de cerdo tuvo un aumento del 3,7%, con un precio promedio de $6980, y una variación anual del 56,2%. El pollo, en tanto, tuvo un incremento del 4,3% con un promedio de $3234 el kilo y una variación anual de 44,7%.

Víctor Tonelli, consultor ganadero, señaló que “la carne vacuna y el ganado habían quedado muy retrasados respecto del IPC”.

“Esto debido a que la oferta fue mayor a lo que la demanda pudo absorber. Pese al crecimiento de exportación durante todo ese periodo, el poder adquisitivo del consumidor argentino había quedado bastante afectado con todos los cambios, como por ejemplo las subas de servicios. Con lo cual, recién a finales de noviembre, que se vio con fuerza en diciembre, en parte en enero y febrero y ahora este último ajuste de marzo, de punta a punta, estuvimos recuperando casi un 40% de mejora en el valor”, explicó.

