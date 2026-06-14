Argentina se convierte en el primer país del mundo en aprobar una tecnología de maíz para el combate de una plaga

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación autorizó, mediante la Resolución 80/2026, la comercialización de un nuevo producto transgénico de maíz con protección frente a ciertos insectos lepidópteros plaga.

El objetivo de esta aprobación es ofrecer alternativas al productor agropecuario argentino para que pueda mantener la eficacia en el control de ciertas plagas limitantes en la producción de maíz y así mantener la productividad de este cultivo en Argentina.

En ese sentido, cabe destacar que la aprobación fue otorgada tras completar satisfactoriamente las evaluaciones realizadas por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), responsable del análisis de bioseguridad agroambiental; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), encargado de evaluar la inocuidad para consumo humano y animal; y la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, que analizó el potencial impacto de la adopción de esta tecnología sobre las exportaciones argentinas.

El proceso de aprobación regulatoria había sido iniciado hace menos de seis meses, una muestra contundente que indica que la adopción de este tipo de tecnología en el agro es prioritaria para Argentina, en continuidad con más de 30 años de evaluaciones referentes a nivel global.

Los resultados de estas evaluaciones respaldaron la aprobación comercial del producto de acuerdo con los criterios científicos y regulatorios vigentes.

Como resultado de todo este trabajo nuestro país es hoy el primer país del mundo en aprobar esta nueva tecnología para maíz.