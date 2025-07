Apuesta a jugadores del Palomar: Gonzalo Choy Gonzalez asumió como DT del Club Agustín Álvarez

Comisión Directiva del Club Agustín Álvarez presentó oficialmente el nuevo cuerpo Técnico de futbol de la institución roja, recayendo en el ex jugador del club, Gonzalo Choy González como nuevo entrenador del equipo de primera división.

Dino Fileccia, presidente del Club Agustín Álvarez en primer lugar agradeció a Carlos Gallo, quien fue el ultimo DT del Futbol de Primera División (estuvo presente en la presentación de Choy González), en tanto que manifestó que tras un trabajo de la CD, fue que se designo convocar a Gonzalo.

El flamante DT, quien dijo es su primera experiencia, estará acompañado por José Andrada, Juan “Foca” Sandes y Fernando Delucis. Aún resta definir quién será el preparador físico.

Por su parte, Gonzalo Choy González se ocupo de agradecer al Club y recordó que desde su llegada hasta hoy, siempre me he sentido a gusto y acompañado, su hinchada, sus socios, sus directivos, siempre me han hecho sentir parte, resumió durante una conferencia que brindo el Club para presentar al cuerpo técnico para la próxima temporada.

Como parte del trabajo, Choy Gonzalez adelanto que trabajaran con jugadores del club, tanto los que están como aquellos que juegan en otros equipos, y que vuelven al «Palomar», y con todos se dialogara, dijo. Según Choy, hay unos 40 jugadores en condiciones de poder jugar en Agustín Álvarez.