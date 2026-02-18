Aprehensión y allanamiento policial en 9 de Julio

Desde Policía Comunal de 9 de Julio se informo que este ultimo martes en horas del mediodía personal Policía Comunal local procedió en un domicilio ubicado en calle Palacios al 2300, a la aprehensión flagrante delito del ciudadano Ramiro Ezequiel Gonzalez quien mediante la utilización de maza de demolición, se hallaba ocasionando daños en exterior vivienda ex pareja la que se encontraba en su interior habiendo requerido el auxilio de la fuerza Publica.

Por el delito, la Fiscalía interviniente, labro actuaciones Penales caratuladas «DAÑOS Y AMENAZAS AGRAVADAS». En cuanto al aprehendido fue alojado en seccional Policial local a disposición UFI. Nro 5 Dpto Judicial Mercedes.

En otro hecho, la Policía Comuna, informo que también este martes, pero en horas de la tarde, se dio cumplimiento a una orden de allanamiento, en relacion a una causa penal que se tramita ante el Juzgado de Garantías número 1 y Fiscalia número 3 ambos del Dpto. Judicial de Mercedes.

La orden emitida solicito Registro y Allanamiento para con un domicilio sito en Barrio Emergencia casa número 4 procediéndose en el lugar a la aprehensión de su morador masculino mayor de edad, y al secuestro de un arma de fuego tipo Escopeta labrándose actuaciones Penales por el delito de «PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL» con intervención Sr. Magistrado de Intervención.