Aprehendieron a una persona por estafar con cheques electrónicos adulterados

En la vecina ciudad de Junín, un hombre adquirió distintos muebles con cheques electrónicos, que resultaron ser falsos. Ante ello, el propietario intento recuperar lo sustraído y le dio una dirección falsa, por lo que tras el accionar judicial, mediante cámaras y un allanamiento dieron con el sujeto y recuperaron lo robado.

Javier Mechedze fue aprehendido tras un allanamiento luego que adquiriera muebles de un comercio de Junín abonando con cheques electrónicos falsos. El hombre de 54 años, con antecedentes en este tipo de delitos en Junin y la zona compró a ‘Pino Junín’ 1 mesa, 6 sillas, 1 buda de yeso y 1 espejo que pagó mediante cheque electrónico nro. 90000281 de la cuenta BBVA BANCO FRANCES S.A por $1.464.000,00.

Una vez realizada la operación, Mechedze se comunicó con el comercio ubicado en 12 de Octubre y Oviedo, contando que por error envió cheque electrónico Nro. 90000282 de la misma cuenta por un valor de $ 780,000.00, alegando «que lo dejara, que después compraba otros elementos en otro lugar y pasaba el número de cuenta para que reenvíen dicho cheque».

Allí, Cristian Grillo, el titular del comercio Pino Junín, se percató de la maniobra y primero le solicitó a Mechedze que ‘le devolviera las cosas que había retirado y que cuando ingresara el pago se las dejaba retirar’. Mechezde aceptó, contó que podían pasar, pero dio una dirección inexistente por lo que al llegar, no había nada en el lugar.

Tras ello, el comerciante radicó la denuncia, que dio paso a la intervención de la Fiscalia en turno UFIJ 8 Dpto Junín, quien dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula ‘estafa’, y comenzaron las tareas para ubicar los bienes sustraídos.

Las tareas investigativas, declaraciones testimoniales y el análisis de las cámaras de seguridad publicas y privadas establecieron no solo la autoría de la maniobra delictual de Mechedze, sino el recorrido que hizo el flete al lugar donde los había descargado. Así, la pesquisa llegó hasta un domicilio de calle Los Nardos Nro. 222 de Junín, en la zona laguna de Gómez, donde encontraron los elementos y también al estafador.

La fiscalía de Intervención avaló lo actuado y dispuso notificar a Mechedze del delito de estafa y su traslado a primera audiencia en Tribunales. En cuanto a los elementos secuestrados, se restituyeron a Cristian Grillo, el comerciante damnificado.