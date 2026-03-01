Apertura 42º periodo Concejo Deliberante: La Intendente Gentile expondrá lo hecho durante el año 2025, lineamientos para este 2026

Autoridades del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio confirmaron esta ultima semana que este lunes 2 de marzo, habrá de desarrollarse el acto de Apertura de Sesiones Ordinarias del HCD, y será con el discurso por parte de la señora Intendente Municipal, Dra. María José Gentile. Previo a ello, el presidente del cuerpo legislativo, Concejal Esteban Naudin dejara un mensaje a sus pares y vecinos que estén presentes.

La convocatoria al acto es para las 20hs en la sala del Concejo Deliberante, en el segundo piso del edificio municipal, donde se dará la apertura al 42º periodo legislativo.

Hay expectativas por lo que expondrá la Intendente Gentile ante la asamblea legislativa, donde dara a conocer lo hecho en el ultimo ejercicio municipal 2025, y los lineamientos para el 2026. Todo esto teniendo en cuenta el difícil año que enfrento el Estado municipal de 9 de Julio, el año pasado, en especial por las inundaciones que se sufrieron desde el 4 de febrero del 2025 y hasta diciembre ultimo, donde se dieron distintos cuestionamientos a la gestión por parte de productores y desde los espacios políticos, además de los insistentes pedidos de respuestas y acciones, por parte de entidades como Sociedad Rural de 9 de Julio, la Cooperativa Agrícola de Dudignac, los delegados de SRA y de la Filial FAA 9 de Julio.

La sesión de apertura además de haberse realizado invitaciones especiales, también esta abierta a toda la ciudadanía del partido de 9 de Julio.

Por ultimo el Concejo Deliberante también determinara las fechas y horarios de las sesiones ordinarias para este año 2026, como así también las reuniones de las distintas comisiones de trabajo.