Ante pronostico de un Niño: Se trabaja en el fortalecimiento del casco urbano de French

Desde la Municipaldiad de 9 de Julio informaron que tras solicitud del Delegado Municipal de la localidad de French, se trabaja en cuestiones preventivas vinculadas en proteger a la localidad, ante el anunciado pronostico Niño, con intensidad de lluvias que puedan registrarse, en especial a partir del ultimo trimestre del año.

En ese sentido, este jueves, la Intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, junto al Delegado Municipal, Guillermo Rojo, evaluó los trabajos que lleva adelante el municipio en ese sector del partido.

En este momento, los trabajos comprenden el refuerzo del alteo existente, tomando las precauciones necesarias ante eventuales contingencias que puedan presentarse como consecuencia de un escenario de precipitaciones intensas.

El objetivo de estas acciones es anticiparse a posibles situaciones extremas, fortalecer las defensas y preservar al casco urbano de French frente a eventuales excedentes hídricos.

“También se realizaron tareas de entubamiento que han permitido bajar el nivel de las aguas y prepararnos para cualquier contingencia”, señaló la jefa comunal, quien destacó la importancia de sostener una planificación preventiva frente a los pronósticos para los próximos meses.

Por su parte, el delegado municipal, Guillermo Rojo, agradeció el permanente acompañamiento del municipio y las constantes visitas de la intendente a la localidad, destacando el trabajo conjunto para atender las diferentes necesidades de los vecinos y avanzar en soluciones concretas.

Las tareas preventivas continuarán desarrollándose de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas y las necesidades que puedan surgir en esta localidad y otras del partido.