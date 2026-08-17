Ante la irresponsabilidad de vecinos, Municipalidad busca erradicar los micro basurales en las afueras de la ciudad

En los últimos años en la ciudad de 9 de Julio se ha dado una conducta de irresponsabilidad de vecinos que no hacen un correcto manejo de sus residuos, en especial a lo que refiere a bolsas, vidrios, plásticos u otros elementos y terminan arrojándolos en la vía publica en lugares que impactan no solo en la imagen sino también en la salubridad y potenciar la presencia de roedores.

Se ha podido percibir que en algunos casos estos micros basurales están dado por personas, que incluso hasta usan su vehículo para ir arrojar su basura en el lugar.

En ese sentido, desde la Municipalidad de Nueve de Julio, informaron que con el objetivo de erradicar esos micro basurales, se trabaja en una campaña de limpieza en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la higiene urbana.

Recientemente, se trabajó en las zonas de Mariano Moreno, entre Lugones y A. Alvarez; Rivadavia, entre Arturo Ares y Rocha y Belgrano, entre Lugones y Agustín Alvarez.

Estos focos de basura se generan, en muchos casos, por la actitud desaprensiva de algunos vecinos que no respetan las normas ni las pautas de convivencia necesarias para mantener la ciudad limpia y ordenada.

Desde el municipio se recuerda la importancia de desechar los residuos de manera responsable, utilizando los servicios de recolección domiciliaria y los puntos habilitados. Además, se recuerda que arrojar basura en la vía pública constituye una infracción y puede ser sancionado.

La Municipalidad continuará con este plan sostenido de limpieza y control, pero enfatiza que la colaboración de todos los vecinos es clave para consolidar un entorno saludable, seguro y agradable para toda la comunidad.