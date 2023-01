Ante la falta de efectivos de policía, Municipalidad trabaja en la creación de la Guardia Urbana Municipal

Sobre las últimas horas del 2022 se conoció que el Intendente Mariano Barroso, la Jefe de Gabinete Municipal, Dra. María José Gentilie, el Secretario de gobierno, Víctor Altare y el titular de la Sub Secretaria de Seguridad de 9 de Julio Fabián Beltrán trabajan en un proyecto para la creación de la Guardia Urbana Municipal (GUM).

En dialogo con El Regional Digital, el propio Beltrán confirmo la iniciativa, esto a partir de experiencias en otros municipios bonaerenses, y ante la faltante de efectivos de policía”, refirió el responsable de las políticas de seguridad 9 de Julio. Se busca liberar algunas labores policiales en la via publica y que bien podrian cubrirse con la GUM, para fortalecer la prevención de delitos.

Cabe destacar que, a mitad del último año, el Intendente Barroso y Beltrán en conferencia de prensa habían declarado la emergencia en la seguridad, ante la escasa presencia de efectivos de policías con los que cuenta la Policía Comunal de 9 de Julio, por lo que se daba prioridad a la seguridad ciudadana, por sobre cualquier otro evento que podría darse en 9 de Julio.

Recientemente en una entrevista dada por el Comisario Insp. Gustavo Quemeheuencho, jefe de la Policía Comunal de 9 de Julio en dialogo con El Regional Digital indico que se cuenta con solo 167 efectivos de policía para cubrir todo el distrito.

Fabián Beltrán argumento acerca de la creación de la GUM, que desde hace tres años 9 de Julio no recibe un efectivo de policía, y en la reciente visita del Ministro Sergio Berni, se le solicito más efectivos y nos informó que aún no es posible ya que en la formación de los nuevos oficiales, deben tener su propia experiencia en el Conourbano bonaerense”, según el Sub Secretario de Seguridad.

A partir de ello y buscando alternativas para fortalecer a nuestra policía local es que se impulsó la creación de GUM, para lo que ya se cuenta con dos vehículos marca Peugeot 408, cedido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se está elaborando el proyecto para crear la GUM por ordenanza municipal y se está decidiendo acerca del personal que integre el área que en principio será personal del Área de Transito, adelanto Fabián Beltrán.

Las funciones

En otro orden de cosas, acerca de la funcionalidad de la GUM, según Fabián Beltrán el objetivo es liberar a nuestras patrullas de las cuadriculas cuando se reciban denuncias por ruidos molestos, animales sueltos, hechos de violencia entre vecinos, entre otros que bien la Guardia Urbana puede intervenir, y si así lo requiere convocar a la presencia policial, explico.

Beltrán dio el caso cuando se produce un accidente de tránsito, hay situaciones donde nos ha quedado luego de la diligencia pericial, un móvil por algunas horas parado en el lugar hasta que se retiran los vehículos, esa etapa seria cubierta por GUM, comento el funcionario municipal en dialogo con El Regional Digital.