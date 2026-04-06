Angus del Litoral inicio su año de trabajo con una reunión en Villaguay

En una jornada marcada por el compromiso institucional y la alta participación, la región Angus Litoral llevó a cabo su primera reunión de socios, cabañeros y criadores del año el pasado miércoles 1° de abril en la ciudad de Villaguay.

El encuentro estuvo encabezado por los nuevos directores regionales, Martín Rapetti Erro y Maximiliano Castellaro, y contó con la presencia destacada del vicepresidente de la Asociación Argentina de Angus, Fabián Otero, y del director de Producción Animal de la provincia de Entre Ríos, Dr. Martín Sieber.

Institucionalidad y Gestión

Durante la apertura, Martín Rapetti Erro detalló las gestiones que la entidad viene realizando en ámbitos sanitarios, de comercialización y exportación. Asimismo, presentó a las subcomisiones que acompañarán su gestión y confirmó que, tras un análisis técnico, este año no se realizará la Prueba Pastoril, con el firme compromiso de retomar el certamen en la edición 2027.

Por su parte, el vicepresidente Fabián Otero brindó un panorama sobre la actualidad de la Asociación Argentina de Angus a nivel nacional y presentó los nuevos lineamientos para la inclusión del programa «Madres Angus Seleccionadas» (MAS) en las exposiciones de categorías C y D, buscando fortalecer la base productiva de la raza.

Sanidad y Giras Ganaderas 2026

En su calidad de director de Producción Animal de la provincia de Entre Ríos, el Dr. Martín Sieber fue quien brindó un informe detallado sobre la situación sanitaria provincial y los planes de lucha contra la aftosa, brucelosis y garrapata, temas de suma relevancia para los productores de la región.

En cuanto a la agenda de campo, Maximiliano Castellaro anunció el lanzamiento de las Giras Ganaderas Angus Litoral:

1ª Fecha: 6 de mayo en Estancia «Santa Lucía de Ganadera de Villaguay».

6 de mayo en Estancia «Santa Lucía de Ganadera de Villaguay». Próximas fechas: Se realizarán encuentros en julio y octubre en establecimientos que serán confirmados a la brevedad.

Elección de Jurados

Un punto clave del encuentro fue la votación de los socios para elegir a los jurados del circuito de exposiciones rurales auspiciadas. El acto eleccionario, presidido por Fabián Otero, reflejó el espíritu democrático de la asociación y la participación de los criadores en la toma de decisiones.

«Fue una muy buena reunión. La participación activa de los socios, expresando inquietudes y formulando preguntas, demuestra la vitalidad de la raza en el Litoral», destacó Otero al cierre del evento.

Los directores Rapetti y Castellaro expresaron su satisfacción por la convocatoria y el debate constructivo generado, especialmente en torno a la Prueba Pastoril. «Tenemos varias ideas y acciones que concretaremos durante este 2026», concluyó Rapetti Erro. El encuentro finalizó con un lunch de camaradería donde se continuó el intercambio de experiencias entre colegas.