Altas temperaturas: Se quemaron varias toneldas se silo para ganaderia

Durante la jornada de este jueves 1 de enero, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Dudignac, pasada las 15hs. recibieron un alerta de incendio en un establecimiento rural entre los accesos a Santos Unzue y Corbett, donde se reporto un incendio un silo de maíz picado para ganado vacuno de la empresa DFH.

Las altas temperaturas sumado el fermento que genera el producto, habria generado el foco de incendio que quemo varias toneladas y un trabajo de mas de dos horas por parte de Bomberos que acudieron al lugar con dos móviles y personal a cargo del Ayud. Primera Leandro Lopez, de dicho cuartel.