Alertaron por un caso de carbunclo en la provincia de La Pampa

En la ultima semana de marzo 2026 se conocio que se se detectó en un establecimiento rural del Departamento Toay-La Pampa un brote de antrax o carbunclo, producido por la bacteria Bacilus Anthracis.

Un toro murió y los profesionales confirmaron fue por carbunclo. Días anteriores hubo otros casos de vacas muertas en el mismo lote, presumiéndose es por la misma enfermedad.

El carbunclo es una enfermedad infecciosa aguda, grave y de curso rápido. Afecta a los animales de sangre caliente, INCLUIDO AL SER HUMANO, por lo que es una enfermedad zoonótica.

Se caracteriza por producir la muerte súbita de animales y hemorragias a través de orificios naturales. Se previene mediante vacunación anual (cepa Sterne) y es sumamente importante no abrir los cadáveres ni manipularlos para evitar la diseminación ambiental.

Ante un caso de posible carbunclo, debe darse aviso inmediato a los profesionales veterinarios (Incluso debe denunciarse ante el SENASA). Los cadáveres deben enterrarse donde se encuentran, a gran profundidad y cubiertos con cal viva. Se calcula que el carbunclo puede permanecer 50 años en el predio infectado.

Fuente e imagen: Facebook Pedro Vigne