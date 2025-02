Alberto Fernández: “Si Axel está viendo que hay una necesidad de una nueva melodía, creo que está sintonizando bien”

El presidente Alberto Fernández concedió una larga entrevista, a más de un año de haber dejado el poder, y en medio de procesos judiciales por violencia de género, por un lado, y por corrupción, por otros.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Perfil, Fernández habló de la denuncia por violencia de género y maltrato psicológico de su expareja y madre de su hijo Francisco, Fabiola Yañez: los inicios de esa relación, un aborto, y las acusaciones a raíz de las fotos encontradas en el celular de quien fuera su secretaria, peritado en el marco de la causa por corrupción en los seguros del Estado. También abordó su enemistad con el juez Julián Ercolini, los videos grabados en Casa Rosada con Tamara Pettinato, pandemia, “fiesta de Olivos”, su relación con Javier Milei y con Cristina Kirchner.

A propósito, sobre este último tema, un pasaje del extenso reportaje gira en torno de la relación que mantenía Alberto Fernández con su vicepresidenta: “Cristina (…) en todo caso tenía un problema de que yo no le obedecía. Pero estaba en mi condición de presidente tomar mis decisiones. Había algunas en las que coincidíamos y caminábamos juntos, y había otras que no coincidíamos y no caminábamos juntos”.

En la entrevista, el periodista plantea la victimización de Alberto Fernández tanto en su relación con Cristina Fernández (“¿Qué les responde a aquellos que sostienen que al final usted se victimiza siempre, que su gobierno no pudo tener éxito por Cristina…?”) como con su expareja, y pregunta: “¿Cristina Kirchner le hace a Kicillof hoy lo mismo que le hizo a usted?”.

“No sé si le hace lo mismo. Definitivamente ya a esta altura comparto nada con Cristina y además mi distancia ya es muy grande”, comienza su respuesta Fernández. “Kicillof ha dicho algo que yo creo que está en lo cierto y que, honestamente dije el 17 de noviembre del año 2021, después que perdimos las PASO. En la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, dije: ‘Es hora de terminar con el dedo de los dirigentes, es hora de que la gente vote, opine, y es hora de que cambiemos el sentido que nosotros le estamos dando a la política, porque no puede pasar desapercibido que hemos perdido las elecciones’”. Según Fernández, “todos se escandalizaron con eso porque pedí PASO. Pedí primarias sin ningún tipo de condicionamientos y todos se escandalizaron”. Y la respuesta sobre Kicillof: “Hace mucho que no hablo con él, pero si Axel está viendo ahora que hay una necesidad de una nueva melodía, creo que está sintonizando bien. Y lo peor que podemos hacer es proponerle a la gente que compre nuestro nuevo disco, que tiene las mismas canciones que cantamos siempre. A partir de allí, si alguien dice: ‘abramos las puertas, escuchemos a la gente, vinculémonos a los otros y dejemos que la decisión sea tomada por el conjunto…’. Esto es una elección abierta, clara. Si uno dice esto, y medio se enfrenta con una posición que dice: ‘No, el jefe soy yo, ahora me tienen que obedecer’, esa es una lógica que nunca compartí. Siempre cuento que tenía 16 años y me decían lo mismo en el peronismo (a lo que respondía): ‘Está bien, Perón no es el jefe, pero además de Perón, pienso yo’”.

En un análisis comparativo de su gobierno con el de Javier Milei, que “con muy pocos diputados, muy pocos senadores, sin gobernadores ni intendentes y con Cristina en contra, saca leyes e implementa sus medidas de gobierno, independientemente de que sean buenas y malas”, Fernández admite: “Debimos haber hecho algo distinto, claramente. Y debo tener una cuota de responsabilidad en todo eso. Una de las cosas que también alejó a la gente de nosotros fueron las disputas internas. Por eso, una de las últimas cosas que quiero promover ahora es una disputa interna. Yo no quiero que mis palabras, ninguna de las cosas que yo diga sea interpretada con un sentido rupturista, sino que sea tomado con un sentido simplemente reflexivo”.

De acuerdo con el expresidente, “acá no sobra nadie, ni falta a nadie. Cristina tiene un lugar en la historia y eso es incuestionable. Y tiene una buena cantidad de gente que todavía cree en ella, eso sin duda es así. Pero también eso es tan cierto como que con eso no ganamos. Porque hay un detalle también para tener en cuenta, que tenemos que pensar como peronistas. Los peronistas siempre creímos que éramos la mayoría del país, y está visto que no somos la mayoría, porque las únicas veces que pudimos ganar es cuando ganamos en primera vuelta, siempre que fuimos a la segunda vuelta perdimos”.

Y sigue: “Porque el antiperonismo se junta y nos gana. Ganó Cristina en primera vuelta, gané yo en primera vuelta, perdió Sergio (Massa), perdió (Daniel) Scioli en segunda vuelta. ¿Y eso qué es? Que hay una mayoría que ha dejado de confiar en nosotros. Y acá pasó lo mismo: Sergio hace una extraordinaria primera vuelta, queda a 2,6 de ganar en primera vuelta. Ahí tenemos que hacer también una reflexión conjunta con los gobernadores que separaron las elecciones de la elección presidencial. Si hubiéramos ido todos juntos, por ahí hubiéramos ganado en primera vuelta. Pero bueno, no pasó así. Todo esto, vuelvo a repetir, lo digo con fines de reflexión, no con otro fin”. (DIB)