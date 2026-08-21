Agosto fue letal para la chicharrita: Recomiendan no bajar la guardia y eliminar maíces guachos, sobre todo en zonas endémicas

El 48º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, que presenta los datos relevados del 1 al 17 de agosto de 2026, muestra que el esperado impacto del clima finalmente alcanzó a esta plaga: las 5 zonas agroecológicas mostraron abruptos descensos de la cantidad promedio de chicharritas. En el Centro-Sur y el Litoral la retracción dejó niveles de poblaciones muy bajos, similares a los de esta altura del año pasado. Sin embargo, las regiones endémicas NOA y NEA y la región Centro-Norte todavía tienen niveles de abundancia significativos y están considerablemente por encima de un año atrás.

En este contexto, los técnicos de la Red enfatizan que “es fundamental sostener esquemas de monitoreo activos, sistemáticos y geográficamente representativos, particularmente ante el inicio de las siembras tempranas de maíz”. A su vez, advierten que la presencia de maíces voluntarios (“guachos”) -esta campaña propiciados por la humedad reinante- constituye un componente epidemiológico relevante, al funcionar como un “puente verde” que puede favorecer la supervivencia del Dalbulus maidis y contribuir a la continuidad del patosistema entre campañas. Por ello, es estratégico monitorear estos hospederos y continuar con los sistemas de vigilancia durante la transición invierno-primavera.

En la región NOA, el promedio de adultos por trampa disminuyó de 457 a 187 desde el informe anterior, y las localidades con mayor abundancia de chicharrita (más de 100 adultos por trampa) cayeron del 73% al 41% del total, mientras que en el 9% se registró ausencia del vector. No obstante, las capturas fueron cerca de 2,4 veces superiores a las registradas en el mismo período de 2025.

En el NEA, el promedio de capturas respecto del informe previo se redujo de 186 a 63 adultos por trampa, y las localidades con capturas superiores a 100 cayeron del 44% al 17%, mientras que el 21% registró ausencia del vector. Sin embargo, el promedio de chicharritas por trampa fue cerca de 40% superior al del año pasado a esta altura.

En el Litoral, el promedio de capturas cayó de 9 a 2 adultos por trampa desde la segunda quincena de julio, y ya no hay localidades con más de 100. Por otra parte, la chicharrita estuvo ausente en el 64% de las localidades.

En la región Centro-Norte también se viene dando una disminución sostenida de los promedios de capturas, que desde el informe anterior pasaron de 74 a 29 adultos por trampa. Las localidades con la categoría de máxima abundancia pasaron del 19% al 7% del total, mientras las que registraron ausencia del vector aumentaron del 13% al 32% del total. No obstante, respecto de la misma altura del año pasado, el promedio de adultos por trampa es diez veces superior.

Finalmente, en el Centro-Sur, el promedio regional de capturas se redujo de 2,4 a 0,18 con relación al informe previo, cifra que además por primera vez es inferior al mismo momento de 2025. El 90% de las localidades registró cero presencia de Dalbulus maidis.

Por otra parte, el informe presenta datos de infectividad de cinco localidades: en las cuatro de la región Centro-Norte (Córdoba y Santa Fe) las detecciones de portación de Spiroplasma fueron bajas a moderadas, mientras que en la del NEA (Santiago del Estero) no se detectó el patógeno.

Informe completo de la Red y el detalle por regiones: https://www.maizar. org.ar/vertext.php?id=1030