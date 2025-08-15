Actualización cartográfica: Argentina incrementó su superficie forestal

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía informa que la superficie de plantaciones forestales en Argentina alcanzó 1.326.478 hectáreas en base a las actualizaciones cartográficas a mayo del 2025. El crecimiento corresponde fundamentalmente a nuevas plantaciones y reforestaciones de Pinus y Eucalyptus, demostrando el potencial de la actividad foresto industrial argentina como motor de desarrollo regional y la apuesta en el largo plazo al crecimiento de la actividad.

Las principales provincias forestales son Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires que concentran el 85.2 % de la superficie implantada, mientras que las restantes superficies se distribuyen entre otras 19 provincias siendo Neuquén, Chubut, Córdoba y Río Negro las de mayor incidencia en este porcentaje minoritario.

La madera extraída posee múltiples destinos industriales, incluyendo la producción de madera aserrada, celulosa, tableros, pellets y generación de energía eléctrica. Ello contribuye significativamente a la generación de valor agregado, empleo y desarrollo de economías locales.

Contar con estadísticas forestales actualizadas y verificadas no solo es esencial para orientar la política sectorial y fortalecer las cadenas de valor, sino también para cumplir con los estándares de trazabilidad y sostenibilidad requeridos por los mercados internacionales.