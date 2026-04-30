ACSOJA lanzó su seminario y convocó a toda la cadena sojera

El complejo sojero argentino ya tiene una cita en junio para discutir su presente y proyectar su futuro. En un escenario marcado por el estancamiento del área sembrada, la capacidad ociosa industrial y una demanda internacional sostenida por productos de calidad, ACSOJA convocará a todos los sectores de la cadena a una nueva edición de su Seminario Anual.

Una agenda para toda la cadena

El encuentro se realizará el 30 de junio en la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo el lema «Caminemos juntos hacia la Conferencia Mundial de Investigación en Soja». La jornada funcionará como antesala del evento global previsto para abril de 2027 y reunirá a referentes productivos, industriales, científicos e institucionales.

Organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, el seminario abordará los principales desafíos del complejo sojero argentino. La agenda incluirá temas vinculados con innovación, producción, mercados, infraestructura, industria y agregado de valor.

Uno de los primeros ejes será el panel de insumos, centrado en la actualidad de las semillas. Allí, empresas del sector presentarán novedades tecnológicas, desarrollos recientes y una mirada sobre la coyuntura de la investigación en soja.

Calidad, producción y competitividad

Entre los momentos centrales se destaca la presentación de los «Mapas de la calidad del grano de soja en Argentina». El trabajo, desarrollado durante tres años, analizó la calidad intrínseca de la soja nacional a partir de indicadores como aceite, proteína, profat y aminoácidos.

El estudio permitirá identificar regiones productivas y aportar información clave para la harina de soja, principal producto exportador del país. La investigación fue realizada por técnicos de ACSOJA, ASAGA, INTA y la Cámara de la Industria Aceitera Argentina.

La jornada también incluirá conferencias internacionales sobre mejoramiento genético, genómica y su impacto global. Participarán especialistas de Canadá y Brasil, entre ellos Itsvan Rajcan y Ricardo Vilela Abdelnoor.

Otro de los paneles estará dedicado a la actualidad de la producción. Con representantes de la Mesa de Enlace, se analizará la campaña 2026/27, los costos, márgenes, adopción tecnológica, presión impositiva y el impacto de un escenario internacional volátil.

Mercados, logística e industria

Por la tarde, el panel de mercados reunirá a Bolsas y empresas privadas para evaluar la economía local e internacional, la evolución del comercio y las perspectivas para la cadena. Luego será el turno de la infraestructura, con foco en rutas, caminos rurales, autopistas y ferrocarriles.

El cierre estará a cargo del panel industrial, donde CEOs de empresas agroindustriales. Allí debatirán sobre sostenibilidad, regulaciones internacionales, mercados y el potencial argentino para recuperar crecimiento en producción e industrialización.

Foto: Rodolfo Rossi, presidente de ACSOJA

El presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, afirmó: «En un contexto de estancamiento o reducción del área sembrada, nos encontramos con una capacidad ociosa de la industria, mientras los mercados internacionales demandan la calidad de nuestros productos». Y agregó: «Es necesario impulsar a toda la cadena para que pueda abastecer al mundo desde una región de paz, en un escenario global que necesita de esos productos».

Con acceso libre y gratuito, el Seminario ACSOJA 2026 buscará consolidar una visión común entre los distintos actores del sector para fortalecer la producción, agregar valor y reposicionar a la Argentina como líder global en soja y derivados. Para conocer más hacé click acá.