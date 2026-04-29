«La situación actual es igual o peor»: Sociedad Rural de 9 de Julio dio a conocer una nota enviada a la Intendente Gentile

Sociedad Rural de 9 de Julio hace publica una nota que se le entregara a la señora Intendente del Partido de 9 de Julio, con motivo a la falta de respuestas de trabajos en la red vial del distrito.

La nota llevo la firma de la Comisión Directiva de Sociedad Rural y de los productores agropecuarios Referentes de los Cuarteles, ante la inacción.

SRA. INTENDENTA MUNICIPAL

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted con el objeto de poner en su conocimiento la situación de extrema gravedad que nuevamente atraviesa la red de caminos rurales de este partido, la cual compromete severamente el inicio de la campaña de cosecha en curso y condiciona el ciclo productivo 2026/2027.

En el presente momento, el 70% de los caminos rurales se encuentra intransitable, imposibilitando el normal movimiento de maquinaria, insumos y producción. Esta condición, agravada por los pronósticos climáticos emitidos, determina que la superficie productiva del ciclo 2026/2027 sea igual o inferior a la de la campaña anterior, con el consiguiente perjuicio económico para los productores y para la comunidad en general del distrito.

Esta situación no es imprevisible. Debido a que en el marco de las sucesivas mesas interdisciplinarias de trabajo convocadas desde Agosto 2025 por la provincia, se advirtió oportunamente que existía una ventana de trabajo disponible a partir del 2 de noviembre de 2025, período durante el cual era técnicamente viable y operativamente posible ejecutar las intervenciones necesarias en la red caminera, dicha advertencia no fue tenida en cuenta, las reuniones subsiguientes derivaron en instancias de carácter exclusivamente político, sin adopción de decisiones concretas ni ejecución de obras o acciones de mantenimiento.

Como consecuencia directa de la ineficiencia descripta, la situación actual es igual o peor ya que la combinación de caminos intransitables y pronósticos climáticos desfavorables genera un escenario de alto riesgo para el sector productivo.

Esperamos que la presente será atendida con la urgencia que la situación amerita.