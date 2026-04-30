En el primer trimestre del año, la producción de leche creció casi un 4% en el oeste bonaerense

Una importante sucesión de lluvias, que fueron ganando en intensidad a medida que avanzó el mes, pintaron de azul el mapa de abril con el % de agua disponible en los suelos, tanto en el perfil,

como en superficie.

En la Cuenca Oeste, hay zonas con acumulados de 550/600 mms, y se vuelven a prender las alarmas, por la cosecha gruesa y los caminos a los tambos. A su vez, el Río Quinto está entrando caudaloso desde La Pampa hacia Bs As, lo que, en los próximos meses, se notará en los cauces superficiales, y también en las napas, advirtió en su informe del mes de abril, la Cámara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba). El SMN, en su pronóstico de ABR-MAY-JUN, prevé lluvias y temperaturas mayores a las normales.

PRODUCCION Y PERSPECTIVAS

Como estuvo previsto, la producción, con 881 millones de litros en marzo, completó un 1er. trimestre, 10,7% por encima del año previo. En el mismo período, nuestra cuenca creció 3,7% (y en

marzo, en particular, +6%).

Esto fue a expensas de haber contado con pasto y reservas adecuadas. Y también por aceptables relaciones de precios con concentrados (no con combustibles, fertilizantes, etc). Las VO son un poco menos que en 2025, pero con mejor producción individual. Una amenaza concreta, es el mal estado de los caminos, con apenas el primer mes de otoño transcurrido.

EL ESCENARIO COMERCIAL

Abril: + Precio a los tambos + mercado interno + valor agregado a las exportaciones

La baja de precio en algunas commodities (granos y oleaginosas), mejoró variables clave del tambo, apaciguó la suba de costos y revirtió un poco la caída de la rentabilidad, que aún así, permanece

muy baja para los tambos grandes y negativa para los peq. y med. La situación pide más precio para los tambos, valor agregado en lo que exportamos y expandir el volúmen de ventas en el mercado interno. Esas son tareas de la industria, que ante la incertidumbre que clima y precio ponen a la producción 2026, empieza a ver la conveniencia de asegurar su aprovisionamiento.

LA CADENA Y SU CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Justicia decretó la quiebra de SanCor CUL

Por el propio pedido de la empresa y asumiendo la imposibilidad de afrontar su deuda y formular una propuesta a sus acreedores en el concurso preventivo que venía tramitando, la Justicia de

Santa Fé decretó la quiebra de SanCor CUL.

Se acelera el “reseteo” de la lechería argentina Con esta noticia, esperada por lo inevitable, se completa otro capítulo de la reconfiguración de nuestra lechería, que ya muestra un “mapa” muy

distinto al de hace pocos años. Tanto, como el que pueda sobrevenir en un futuro cercano.

Una historia muy rica, por lo bueno y lo malo SanCor se creó en 1938, con la unión de 16 cooperativas, en Sunchales y llegó a convertirse en uno de los gigantes lácteos de nuestro país,

sembrando desarrollo en muchas comunidades en Santa Fé, Córdoba y las principales provincias lecheras. Pero, así como los logros, también fueron apareciendo problemas, no siempre bien

resueltos. Visiones del cooperativismo y estilos de gestión que no daban buenas respuestas a los nuevos tiempos y llevaron a malas decisiones, como la de aceptar supuestas ayudas estatales

(leche a Venezuela), que hundieron más a la empresa. Al punto de ya no poder evitar la caída.

No confundir el problema Tenemos una oportunidad para aprender mucho de esta gran experiencia histórica. Porque, como dijo alguien: el problema no son las Cooperativas, sino el manejo de las mismas. No lo olvidemos.