Sociedad Rural de 9 de Julio y productores referentes de cuarteles solicitan se reemplace al titular de la oficina de Hidráulica sede 9 de Julio

En la última reunión de Mesa de Emergencia se entregó una nota dirigida a las autoridades de la Dirección Provincial de Hidráulica, en la que Sociedad Rural de 9 de Julio conjuntamente con los Referentes de Cuarteles del distrito de 9 de Julio, solicitan el reemplazo de quien actualmente está al frente del Departamento II, Sede 9 de Julio.

La nota:

Por medio de la presente, exponemos que el mantenimiento de la red de drenaje del partido de 9 de Julio no ha sido ejecutado de manera adecuada, evidenciándose deficiencias que han impactado directamente en la capacidad de escurrimiento y prevención de anegamientos.Entre los factores que explican esta situación, se destaca la falta de legalización y formalización por parte de la oficina hidráulica competente de las intervenciones municipales realizadas desde el año 1990 en adelante, lo que ha derivado en una gestión ineficiente, sin planificación clara ni controles técnicos adecuados.

Esta situación ha tenido consecuencias concretas, como lo ocurrido el año pasado, donde amplias zonas del partido se vieron afectadas por inundaciones debido a la falta de intervención oportuna y mantenimiento correspondiente.

En este contexto, y considerando la gravedad de los hechos y su reiteración, solicitamos formalmente el reemplazo inmediato del Ingeniero Nicolás Battistela por una persona competente en el área, en su carácter de representante del Departamento Zona II, Sede 9 de Julio.

Asimismo, solicitamos con carácter urgente la limpieza y mantenimiento integral de los canales de drenaje, junto con la realización de los estudios técnicos correspondientes, la legalización de aquellos canales que actualmente se encuentran en funcionamiento, pero no cuentan con la debida habilitación, y el cierre o adecuación de aquellos que no se encuentren autorizados ni cumplan con los criterios técnicos establecidos.