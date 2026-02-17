Accidente en la Ruta 205: Choque entre Lobos y Roque Pérez dejó diez heridos, entre ellos dos menores

Un accidente en la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 105, dejó este martes a la madrugada diez personas heridas, entre ellas dos menores de edad. El hecho ocurrió cerca de las 2.50, entre las ciudades bonaerenses de Lobos y Roque Pérez.

Según publicó el medio local Lobos Noticias, el choque fue entre un Renault 9 que iba desde Lobos hacia Roque Pérez y un Fiat Express que circulaba en sentido contrario, desde Laguna Lobos hacia la ciudad cabecera.

En el primer vehículo viajaban cuatro adultos de Roque Pérez. En el segundo, un hombre junto a su esposa, dos hijos menores, su cuñada y una sobrina de dos años, todos domiciliados en Lobos.

Trabajaron Bomberos de Lobos y Salvador María, SAME y personal policial. Los diez ocupantes fueron trasladados al Hospital General Zonal de Agudos de Lobos. La ruta permaneció cortada hasta la llegada de los peritos y el tránsito fue desviado. Interviene la UFIJ N°1 de Saladillo, a cargo de la Dra. Patricia Hortel, por lesiones culposas.