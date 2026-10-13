Abril Rolando, fue reconocida como Mujer Rural Joven por MRA en Mar del Plata

La 5ta. edición de los Premios «Lia Encalada» impulsado por la la Ong Mujeres Rurales Argentina – MRA- se realizo en esta oportunidad en la ciudad de Mar del Plata el pasado 3 de octubre, en el marco del 3er. Foro Internacional de Genero y Ruralidad, donde fueron reconocidas mujeres de la ruralidad argentina de distintas provincias, entre ellas la joven nuevejuliense, Abril Rolando, quien quien recibió por parte de MRA «Mención especial en la categoría Jóvenes Rurales» .

Abril que ya en su adolescencia marco su rumbo de lo que quería ser. No había celebrado sus 15 años y ya estaba al mando de un tractor durante la cosecha junto a su padre Juan Manuel o subirse a una vieja cosechadora Vasalli.

Hoy con 22 años, esta joven profundiza su compromiso de trabajar en el campo y no solo trabaja con su padre, sino que colabora en la producción ganadera junto a sus abuelos, Manuel y Mirta, en el campo de la familia, en Paraje El Chajá, partido de 9 de Julio.

Desde el Regional Digital ya habíamos dado a conocer acerca de la pasión de Abril Rolando, cuando titulabamos: La pasión de Abril: El campo y los fierros

Aprendiendo a lidiar con el clima y las demandas del trabajo rural, Abril dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7, Radio Amanecer, quien en primer lugar conto «estoy yendo con el clima medio medio raro, que no sabemos si va a seguir lloviendo y voy hoy atender los animales, ir viendo la aparición de las vacas, que no haya ninguna complicada, dar de comer a los novillos y todo lo que implica atender a los animales», subrayo.

Sobre su reconocimiento por parte de MRA, comento que la postulo una vecina del campo, Alejandra Gombiciri, quien también me conto el trabajo que tiene la entidad, y «te seleccionan por lo que uno hace y quizá les llama la atención lo que uno hace, y había más de 300 mujeres de todo el país te hablo desde una productora agrícola a una veterinaria a una hiladora, y la verdad a mí me abrió mucho la cabeza me vine feliz porque conocí miles y miles de mujeres que están en este rubro que es el campo», destaco esta trabajadora rural, que asegura en la familia Rolando, la continuidad del trabajo en el campo.

Abril, termina sus palabras en el dialogo radial subrayando «me genera orgullo porque ver a mi abuelo con 72 años que sigue, y no para porque lo ves y es un maestro para mí que me enseña día a día un montón de cosas que estamos a la par lo mismo con mi papá, que bueno ahora no lo estoy viendo mucho por una cuestión de que bueno, está sembrando y yo estoy en la chacra pero bueno, orgullo si te puedo definir en una palabra orgullo, felicidad poder trabajar con mi familia para mí es muy lindo, en familia siempre digo que es todo mejor entre nosotros acompañándonos llevando la chacra que tenemos adelante, finalizo.