Abran cancha que el girasol y toda la cadena no paran de expandirse

La Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) comparte el análisis de la coyuntura sectorial elaborado por el Lic. Jorge Ingaramo. El informe destaca un escenario de alto dinamismo para el sector, impulsado por inversiones privadas estratégicas y proyecciones de crecimiento récord a nivel nacional, a pesar del marco impositivo vigente.

Fuertes inversiones privadas y récords de procesamiento local

La industria procesadora argentina ratifica su confianza en el potencial del sector mediante importantes planes de expansión:

Ampliaciones en marcha: Las inversiones ejecutadas durante 2025 para ampliar la capacidad de molienda permitieron alcanzar niveles récord de crushing en el primer trimestre de 2026.

Las inversiones ejecutadas durante 2025 para ampliar la capacidad de molienda permitieron alcanzar niveles récord de crushing en el primer trimestre de 2026. Molinos Agro: En este segundo trimestre entró en operación la ampliación de su planta en San Lorenzo (Santa Fe), con una inversión de MU$S 12 que elevará su capacidad de molienda a 500.000 toneladas anuales.

En este segundo trimestre entró en operación la ampliación de su planta en San Lorenzo (Santa Fe), con una inversión de MU$S 12 que elevará su capacidad de molienda a 500.000 toneladas anuales. Louis Dreyfus Company (LDC): El lunes 8 de junio, la compañía anunció una inversión de MU$S 400 para construir una nueva planta de procesamiento de girasol y soja (4.000 toneladas/día) en Bahía Blanca, integrada a su red logística y puerto de aguas profundas. Cabe destacar que este desembolso se realiza por fuera de los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ya que la agroindustria no está incluida en dicho sistema.

El lunes 8 de junio, la compañía anunció una inversión de MU$S 400 para construir una nueva planta de procesamiento de girasol y soja (4.000 toneladas/día) en Bahía Blanca, integrada a su red logística y puerto de aguas profundas. Cabe destacar que este desembolso se realiza por fuera de los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ya que la agroindustria no está incluida en dicho sistema. Contexto fiscal: Estas apuestas productivas demuestran el compromiso del empresariado, considerando que hasta fines de 2026 continuarán vigentes los Derechos de Exportación del 4,5% para la semilla y el aceite crudo de girasol, más allá que desde la Asociación se considera positivo el anuncio de implementación de un cronograma de reducción de DEX, a partir de enero de 2027.

Salto comercial y dinamismo en la molienda

El complejo girasolero se consolida como un pilar clave en el ingreso de divisas de la Argentina:

Exportaciones en alza: Según datos del INDEC informados por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) , el complejo exportó MU$S 1.327,6 en el primer cuatrimestre de 2026. Esto representa una notable suba interanual del 159,5% y una participación del 7,9% en el total de las ventas externas agroindustriales.

Según datos del INDEC informados por el , el complejo exportó MU$S 1.327,6 en el primer cuatrimestre de 2026. Esto representa una notable suba interanual del 159,5% y una participación del 7,9% en el total de las ventas externas agroindustriales. Récord de crushing: En marzo se registró un récord histórico de molienda mensual con 565.000 toneladas. Durante el primer cuatrimestre de 2026, el procesamiento total acumuló MT 1,774, lo que significa un incremento del 39% respecto al mismo período del año anterior.

En marzo se registró un récord histórico de molienda mensual con 565.000 toneladas. Durante el primer cuatrimestre de 2026, el procesamiento total acumuló MT 1,774, lo que significa un incremento del 39% respecto al mismo período del año anterior. Dinámica de compras locales: La Secretaría de Agricultura reportó compras de girasol para la campaña local 2024-2025 por MT 3,94 (un 38% más que la campaña previa). A su vez, para la campaña 2025-2026 ya se registran compras por MT 4,17, marcando un aumento interanual del 47,5%.

Proyecciones mundiales y posición argentina (Informe USDA)

El último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), publicado el 11 de junio de 2026, proyecta un escenario global expansivo para el girasol:

Producción mundial récord: Se estima que la producción global de girasol subirá un 12,3% interanual hasta alcanzar las MT 62,06, situándose un 9,1% por encima del récord histórico previo. El procesamiento mundial (crushing) trepará un 11,2% (MT 55,61).

Se estima que la producción global de girasol subirá un 12,3% interanual hasta alcanzar las MT 62,06, situándose un 9,1% por encima del récord histórico previo. El procesamiento mundial (crushing) trepará un 11,2% (MT 55,61). Oferta de los competidores: Se prevén fuertes incrementos productivos en el hemisferio norte: Ucrania crecerá un 22,7% (alcanzando MT 13,5), Rusia un 11,4% (MT 19,5) y la Unión Europea un 14,4% (MT 9,9). En conjunto, los tres principales competidores aportarán MT 42,9 (+15,5%).

Se prevén fuertes incrementos productivos en el hemisferio norte: Ucrania crecerá un 22,7% (alcanzando MT 13,5), Rusia un 11,4% (MT 19,5) y la Unión Europea un 14,4% (MT 9,9). En conjunto, los tres principales competidores aportarán MT 42,9 (+15,5%). Crecimiento de la producción local: Para la Argentina, el USDA proyecta que la producción de girasol crecerá un 8,1%, pasando de MT 7,4 en la campaña 2025-2026 a MT 8 en el ciclo 2026-2027 (el informe de junio corrigió al alza las estimaciones previas).

Para la Argentina, el USDA proyecta que la producción de girasol crecerá un 8,1%, pasando de MT 7,4 en la campaña 2025-2026 a MT 8 en el ciclo 2026-2027 (el informe de junio corrigió al alza las estimaciones previas). Mercado de aceite y participación: La producción mundial de aceite de girasol aumentará un 6,3% respecto de su récord anterior, ubicándose en MT 23,51, con exportaciones globales creciendo un 15,9%. En este marco, el USDA corrigió al alza sus estimaciones de exportación de aceite argentino a MT 1,925 para la campaña 2025-2026 y proyecta MT 2,05 para la nueva campaña. Sin embargo, ante el gran avance de los competidores del norte, la participación de Argentina en el comercio mundial caería levemente del 14,3% al 13,1%.

Referencia de Precios de Mercado

A la fecha del informe, el escenario de precios presenta los siguientes valores de referencia de mercado:

Precios Internacionales: Los valores CIF Rotterdam informados por la Bolsa de Comercio de Rosario (al 11 de junio) se ubican en U$S/tn 1.515 para el trimestre junio-septiembre, proyectando U$S/tn 100 menos para los meses de noviembre y diciembre.

Los valores CIF Rotterdam informados por la Bolsa de Comercio de Rosario (al 11 de junio) se ubican en U$S/tn 1.515 para el trimestre junio-septiembre, proyectando U$S/tn 100 menos para los meses de noviembre y diciembre. Valores FOB Locales: Para el aceite de girasol, la Secretaría de Agricultura fijó valores de U$S/tn 1.306 (junio-septiembre), U$S/tn 1.292 (octubre) y U$S/tn 1.285 (noviembre en adelante). Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó al 10 de junio valores FOB de U$S/tn 1.302 (junio-agosto), U$S/tn 1.290 (octubre) y U$S/tn 1.280 (enero 2027).

Para el aceite de girasol, la Secretaría de Agricultura fijó valores de U$S/tn 1.306 (junio-septiembre), U$S/tn 1.292 (octubre) y U$S/tn 1.285 (noviembre en adelante). Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó al 10 de junio valores FOB de U$S/tn 1.302 (junio-agosto), U$S/tn 1.290 (octubre) y U$S/tn 1.280 (enero 2027). Mercado Disponible: En la plaza local (al 11 de junio), el valor Cámara Rosario de la Bolsa de Comercio se situó en $/tn 579.900, equivalentes a unos U$S/tn 414 (calculado al dólar Divisa Banco Nación Comprador de $/U$S 1.400). En los puertos de Quequén y Bahía Blanca, el valor Cámara de grano cotizó a U$S/tn 380.

Por Asagir