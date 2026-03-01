Abierto de Chivilcoy: Otro logro mas para el tenista Valentino Rossi

El Club La Pampa de la vecina ciudad de Chivilcoy no es un lugar desconocido para el tenista nuevejuliense Valentino Rossi que este fin de semana desde el viernes 27 y hasta hoy domingo 1 de marzo compitió en un nuevo torneo de Tenis, fiscalizado por ATOBA, y que en su categoría, se llevo el premio de campeón.

Ya la promoción del torneo chivilcoyano destacaba que el conclave se destaca por reunir a jóvenes tenistas en el Club La Pampa, con figuras como Valentino Rossi, y el joven que se entrena en la Academia Ichkow de la localidad de Canning, valido ello con un buen torneo jugado.

Valentino Rossi, derroto en cuartos a Iñaki Saez de Bragado por 6/0 y 6/0 en semifinales a Tiziano Meccia de Mercedes por no presentación y en la final a Martin Rodriguez de Lincoln 6/2 y 6/4.

Recordemos que Rossi cuenta con 16 años compite desde este año 2026 en la categoria de 18 años.