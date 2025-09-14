A pesar de los operativos de transito, preocupa en Policía Comunal la falta de respeto a las normas viales y los limites de velocidad

Desde la Policía Comunal de 9 de Julio han dado a conocer, sin datos puntuales de los accidentes de transito, se se indico que durante el transcurso del finde semana se han producido varios de este tipo de accidentes, algunos de ellos de muy graves consecuencias para los conductores de los vehículos de menor porte (ciclomotores), tal como el comunicáramos del ultimo viernes, cuando dos menores impactaron contra la caja de carga de un camión, y dos menores terminaron internadas con serias consecuencias para su salud.

Según Policía, las causas que produjeron los mismos son materia de Peritaje por parte de la Policía Científica. Un denominador común, indica el informe que en casi todos los casos, es la falta de casco en los conductores de las motos.

Ante ello se acude a los usuarios de motos, automóviles o cualquier otro tipo de vehículo, y se solicita a los vecinos respetar las normas de tránsito entre ellas: Respetar límites de velocidad, uso de cinturón de seguridad, circulación por mano derecha, uso obligatorio de casco para ciclomotores. Concientizar sobre la responsabilidad compartida en el respeto de las señales de tránsito, salva vidas y previene accidentes.

OPERATIVOS DE TRANSITO VARIOS – SECUESTROS DE CICLOMOTORES.

A todo esto se informo que Personal Policial en conjunto con Inspectores de Tránsito y Guardia Urbana del Municipio local llevaron a cabo durante todo el finde semana Operativos de tránsito varios en distintos puntos de la Ciudad con el objetivo de concientizar a la población de la utilización de casco como asimismo la tenencia de documentación correspondiente al vehículo en que circulan, labrandose varias Actas de Infracción a la Ley Nacional de Transito 24.449 y al secuestro de un total de diecinueve ciclomotores los cuales en algunas oportunidades carecían de documentación, otros y en su mayoría conducidos por menores de edad como asimismo caño de escape adulterados lo que afectan gravemente la sonoridad.

Disposición del Juzgado de Faltas Municipal.