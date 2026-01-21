A la vera de ruta 226: Encontraron el cuerpo sin vida de la mujer que era intensamente buscada hace mas de 20 dias

Un intenso operativo policial, llevado a cabo en la tarde de este miércoles a la vera de la Ruta 226, dio con el cuerpo sin vida de Nadia Elisabet Montañez, mujer de 39 años que era intensamente buscada desde el 1 de enero de 2026.

El mismo fue localizado por tres efectivos bolivarenses que rastrillaban la zona y se toparon con el hallazgo. Automáticamente dieron aviso a la policía local, lo que dio lugar al operativo e, instantes después, a la confirmación del triste desenlace.

La última noticia de Montañez había sido aportada por un testigo, quien aseguraba haberla vista el día 5 de enero deambulado por la ciudad de Olavarría. En los últimos días se había intensificado su búsqueda en todo el territorio de la provincia con intervención del SIFEBU – Sistema Federal de Búsqueda de Personas-, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Montañez se ausentó de su vivienda el primer día del año alrededor de las 7 de la mañana, cuando cámaras domiciliarias, comerciales y del Centro de Monitoreo Municipal la capturaron caminando sola, con un bolso de mano, sin signos de persecución ni de estar acompañada.

Las imágenes registraron su desplazamiento desde su domicilio de calle Sáenz Peña, continuando por Juan Manuel de Rosas, Borges, avenida Tres de Febrero, Viamonte, Barrio Melitona, Simón Bolívar y avenida Calfucurá, hasta dirigirse hacia la Ruta Nacional 226, en sentido Bolívar-Olavarría, siempre a pie.

En el marco de la investigación que intentaba dar con su paradero, surgieron testimonios de personas cercanas que indicaron que Nadia habría manifestado su intención de finalizar la relación con su actual pareja, con quien convivía, dato que fue incorporado a las actuaciones judiciales y que deberá ahora corroborarse.

Todo se maneja con cierto hermetismo. Interviene oficialmente la Unidad Funcional N° 15 de Bolívar, a cargo de la Dra. Julia María Sebastián.

Fuente e imagen: La Mañana de Bolivar