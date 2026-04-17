9° edición del Premio “Mariel Neira”: Comenzo el ciclo 2026 de «Aprendiendo a Emprender»

La dirección de Educación, a través de la universidad popular “Arturo U. Illia”, junto a la subsecretaría de Producción de la Municipalidad de 9 de Julio, llevó adelanta ayer, en la sede del Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano” la apertura de un nuevo año de la capacitación “Aprendiendo a Emprender”, en el marco de la 9° edición del Premio “Mariel Neira”.

La propuesta está destinada a emprendedores que deseen fortalecer sus proyectos, adquirir herramientas de gestión y mejorar su planificación comercial.

La capacitación se dicta bajo modalidad presencial, los días jueves a las 14 horas. Tendrá una duración de un trimestre y estará organizada en tres módulos, cada uno compuesto por cuatro clases.

El programa incluye Introducción al Emprendedurismo; Costos, Presupuestos y Ventas; y Comunicación y Marketing, abordando de manera integral los principales ejes para el desarrollo y consolidación de emprendimientos.

El equipo coordinador y docente estará integrado por Mariel Amestoy, Gisele Ballester y Natalia Rosset.