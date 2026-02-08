9 de Julio: Aseguran que la lluvia de la primer semana de febrero fue una salvación

Desde El Regional Digital siempre estamos haciendo distintos llamados a productores agropecuarios o agrónomos del partido de 9 de Julio buscando conocer el pulso del agro y sus producciones agrícolas y ganaderas del distrito.

Tal como informáramos en la ultima semana de enero, el primer mes del año en curso no fue muy beneficioso para los cultivos de gruesa. En esta primera semana de febrero a cuenta gotas pero fue dándose algunas lluvias, algunas parejas y otras no tanto.

En esta oportunidad hablamos con el Ing. Agr. Matías Seltzer, también productor agrícola, quien reside en la localidad de Facundo Quiroga y nos da un análisis de la matriz agrícola en esa zona, incluso norte de Carlos Casares y sur de Lincoln.

Seltzer también se refirió al estado de los caminos rurales, sobre los cuales dijo han quedado muy angostos, y el trabajo que se hace, lo encaran los productores por cuenta propia. Al margen de ello, dijo que esta lluvia fue un salvación. Hasta esta lluvia era un tema, ahora hay un poco más de esperanza», puntualizo donde hace una descripción de cual es el estado de soja y maíz en sus distintas fechas de siembra.

PARA CONOCER MAS SOBRE EL ESTADO DE CULTIVOS Y PASTURAS INGRESA A LA VIDEO NOTA CON EL ING. AGR. MATIAS SELTZER