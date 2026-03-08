8M: un informe del INDEC revela que una de cada cuatro mujeres trabaja en la informalidad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó un nuevo dosier estadístico que analiza la situación de las mujeres en Argentina en distintos ámbitos: demografía, educación, mercado laboral, entre otros.

El informe muestra avances en áreas como la educación, pero también evidencia persistentes desigualdades en el acceso al empleo, los ingresos y la autonomía económica, así como una mayor carga en las responsabilidades de cuidado.

Según el Indec, en 2019 la esperanza de vida de las mujeres alcanzó los 80,23 años, frente a 74,37 años en los varones. Esta diferencia se refleja especialmente en los grupos etarios más avanzados: entre las personas de 85 años o más hay 228 mujeres por cada 100 varones.

El dosier también muestra cambios importantes en las prácticas reproductivas. En 2022, el promedio de hijos por mujer fue de 1,4, lo que representa un hijo menos que en 2010 y casi dos menos que en 1980.

En paralelo, las formas de organización familiar también se transformaron. El 16% de los hogares del país son monoparentales, y más de 8 de cada 10 de ellos están encabezados por mujeres.

Más educación, pero no más empleo

El informe destaca que las mujeres presentan mayores niveles de acceso, permanencia y graduación en el sistema educativo en comparación con los varones.

Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 49,1% de las mujeres permanece en el sistema educativo, frente al 43,4% de los varones.

La diferencia se amplía en el nivel superior. En 2023, las mujeres representaron el 64% de las personas egresadas de carreras universitarias o terciarias.

También entre los adultos se observa una mayor presencia femenina en los niveles educativos más altos: el 35,7% de las mujeres de 25 años o más alcanzó estudios superiores (completos o incompletos), frente al 27,7% de los varones.

Brechas en el mercado laboral

A pesar de su mayor formación, las mujeres continúan teniendo menores niveles de participación en el mercado laboral.

En las edades centrales de la vida laboral, entre 30 y 64 años, la tasa de empleo femenina alcanza el 66,4%, mientras que la de los varones llega al 87,9%.

Además, las mujeres presentan mayores niveles de informalidad laboral. El 27,2% de las mujeres ocupadas trabaja sin registro, frente al 22,7% de los varones, es decir que una de cada cuatro mujeres trabaja en la informalidad en Argentina.

Las diferencias también se observan en el acceso a puestos de decisión. Solo el 4,6% de las mujeres ocupadas alcanza cargos de dirección o jefatura, casi la mitad que los varones, cuya participación en esos puestos es del 8,5%.

Desigualdad en los ingresos

Las diferencias también se reflejan en los ingresos laborales.En el trabajo registrado, el Indec indica que por cada 100 pesos que gana un varón de 50 años o más, una mujer percibe en promedio 68 pesos.

La brecha es aún mayor en el empleo informal: allí, una mujer cobra 56 pesos por cada 100 que gana un varón.

Estas desigualdades también impactan en el acceso a la jubilación. El informe señala que el 79,8% de las mujeres jubiladas accedió al beneficio a través de moratorias previsionales, lo que refleja las dificultades para reunir los años de aportes requeridos durante su vida laboral.

La Nueva