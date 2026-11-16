La cosecha de trigo avanza sobre el 11,9 % del área apta, con un rinde promedio nacional que se ubica en 22,2 qq/ha, con resultados regionales que, por el momento, superan el promedio del último quinquenio, informo el Panorama Agrícolas Semanal – PAS- de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Hacia el centro del área agrícola la trilla empieza lentamente en el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe y el norte de Entre Ríos, donde los días frescos y nublados alargaron el ciclo y demoran la cosecha.

En los Núcleos, el cereal está mayormente en llenado de grano, con oferta hídrica adecuada/óptima, y se espera empezar a cosechar en 7 a 20 días. Sin embargo, se han relevado focos con alta presencia de fusarium que, junto a los daños por heladas y la incertidumbre relacionada al bajo cociente fototermal, podrían impactar negativamente en la productividad.

Por último, en el sur bonaerense los lotes cursan espigazón y floración con buenas expectativas de rinde, pero con una alta presión de enfermedades.

CEBADA

En lo que respecta a cebada, con el 96 % de la superficie nacional implantada bajo una condición de cultivo Normal a Excelente, el 28 % ya ha iniciado el llenado de grano, principalmente sobre el centro de la región agrícola.

Sobre los núcleos cebaderos del sur (Zonas PAS XI y XII), donde el 95 % de la superficie implantada presenta una condición de cultivo entre Normal a Excelente, el 74 % transita el período de definición de rendimiento. Luego de un período de baja radiación, la mejora en la disponibilidad de radiación solar durante los últimos días, acompañada de temperaturas moderadas, favoreció la evolución del cultivo sin acelerar su ciclo.

En cuanto a sanidad, continúan las aplicaciones de fungicidas principalmente para el control de Ramularia sp., y otras enfermedades foliares.

Colaboradores sobre el sudeste bonaerense informan rindes esperados que promedian los 55 qq/Ha, mientras que sobre el sudoeste promedian los 40 qq/Ha.