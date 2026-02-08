31º Fiesta Nacional del Girasol ya tiene a sus representantes, entre ellas una nuevejuliense

Finalizada la segunda noche de tres que contiene la 31º Fiesta Nacional del Girasol en la ciudad de Carlos Casares, quedaron definidos los representantes que llevarán la identidad, los valores de dicha Fiesta a cada rincón de la región y del país.

Adolfina Quiroga, oriunda de Carlos Casares, fue elegida como Representante Cultural de la Fiesta Nacional del Girasol, destacándose por su compromiso con la historia y las tradiciones locales.

Por su parte, Joaquín Botta, de la ciudad de Bahía Blanca, fue designado Embajador Cultural de la FNG, asumiendo el rol de difusor y promotor de la celebración.

Asimismo, Fátima Tolosa, de Pehuajó, se consagró como XXXI 1ª Representante, mientras que Florencia González, de Nueve de Julio, fue elegida XXXI 2ª Representante, donde la joven nuevejuliense represento a AFAPDI 9 de Julio.