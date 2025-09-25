2da. reunión: Muncipio y provincia se reunieron con entidades rurales y productores afectados por inundación

En la mañana del miércoles, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada por parte de funcionarios de su Gabinete, participó en el Salón de las Américas del Palacio Municipal de la segunda mesa de trabajo conformada por el municipio, representantes de la Sociedad Rural 9 de Julio, el Delegado de Sociedad Rural Argentina, Filial 9 de Julio Federación Agraria Argentina, de la Cooperativa Agrícola Dudignac, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio, la Autoridad del Agua, la Subsecretaría de Hidráulica de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo Agrario, Vialidad de Junín y Vialidad de Chivilcoy. Además participaron productores referentes de Cuarteles, que coordinan acciones junto con Sociedad Rural de 9 de Julio.

Según informaron desde el Municipio en una gacetilla de prensa, es continuidad al encuentro realizado el pasado 9 de septiembre, en sede de la Dirección Provincial de Hidráulica, con el objetivo de analizar la situación de las inundaciones en el distrito y coordinar acciones concretas en el territorio.

Desde el municipio, informaron que la Intendente Gentile presentó un detallado listado de trabajos y la ubicación en la que se encuentran trabajando en estos momentos las distintas maquinarias afectadas a la emergencia hídrica, evaluándose y estableciéndose prioridades de trabajo en base a criterios y consenso entre las partes; a la vez que las entidades y productores presentaron un análisis de la situación en cuanto a caminos y canales en las distintas localidades y sectores del distrito, de acuerdo al siguiente detalle:

QUIROGA

Se terminaron trabajos sobre el canal, se trabaja en alcantarillas y pasadas.

Se realiza contención en el camino Blázquez/Morresi y camino que une Quiroga con La Niña.

Se realizaron 2 cruces de calle, uno en RP70 y otro camino a La Niña.



LA NIÑA/FAUZÓN

Se trazó un relevamiento con Hidráulica, detectando donde hay obstrucciones.

Se colocaron cruces de tubos en camino P-1, en conjunto con vecinos con aporte de tubos y piedra para pasos complejos.

En el “Camino Fantasma” (077-13), en un trabajo conjunto con los vecinos, se esparció piedra.

FRENCH

Se efectúan 4 bypass para la liberación de agua y la protección de la localidad, y se cambiaron tubos del canal de French.

SANTOS UNZUE

Vecinos trabajan con equipos de tierra y piedra para recuperar camino T-195, con el aporte de camiones municipales.

EL CHAJÁ/12 DE OCTUBRE

Se realizó extracción lateral en el camino S-30 de la zona de 12 de Octubre.

Se trabaja en el camino Santa María, en tres etapas: Monte de Croto, Santa María y pasada frente Ostrich.

NAÓN