17º fecha del Torneo de la LNF: Naon estira la ventaja y ensaya cantos de «campeón»

Se disputo la fecha 17 del torneo de Primera A de la Liga Nuevejuliense de Futbol y donde el Club Atletico Naon revalido con otra victoria sus aspiraciones de quedarse con esta primera parte del campeonato.

El equipo dirigido por Luis González resolvió todo en el primer tiempo con un 2-0 parcial. Aunque en el complemento, Once Tigre fue otro, con su juego y acorralo a Naon, que solo acudió a defenderse, en el medio un gol de Zamprogna a los 15 minutos del segundo tiempo, marcaba que ese era el camino, minutos después otro gol que podría haber sido el empate, el arbitro Tripulillo que ya daba por convalidado, el linea entendía que había fuera juego en el gol. Ya en el primer tiempo, Tripulillo le había anulado un gol a Once Tigres.

Con este resultado de 2-1, Naon no resigna puntos y sigue sumando con victorias, alejándose de sus inmediatos perseguidores, Once Tigres y Libertad, este ultimo empato ante Atlético 9 de Julio en el partido adelantado del sabado 22, 1 a 1.

Quien volvió a sonreír fue el Deportivo San Agustín, donde con nueva conducción técnica, ya que en la semana había renunciado al cargo, Diego San Miguel, el equipo estuvo dirigido por Sainz, el granate se hizo fuerte de local y le gano 4 a 2 a Facundo Quiroga.

En French, el «Albinegro» que iba ganando en el primer tiempo, y termino empatando 1 a 1, ante El Fortin que sigue sumando y se aleja de la zona complicada.

En La Niña, el equipo «tricolor» volvio a hacerse fuerte en su reducto y le gano por 2 a 0 a Agustin Alvarez.

Finalmente quien viene en la buena racha, San Martin con un equipo bastante diezmado en sus principales jugadores, por lesiones o suspension, le gano 2 a 0 a Dudignac. De no haber sido por el arquero Agustín Legiere de muy buen trabajo, la diferencia hubiese sido mayor para el «santo».

De esta manera cuanto restan por jugarse 15 puntos, Naon tiene una diferencia de 8 sobre Libertad que en la próxima fecha recibe a San Martin y Naon a French.

Resultados de la 17º fecha

Once Tigres 1 vs. Naón 2

Atl. 9 de Julio 1 vs. Libertad 1

San Agustín 4 vs. Quiroga 2

French 1 vs. El Fortín 1

La Niña 2 vs. Agustín Alvarez 0

San Martín 2 vs. Dudignac 0.

Posiciones en el torneo

Naón 44

Libertad 36

Once Tigres 35

San Martín 33

Atl. 9 de Julio 28

San Agustín 23

La Niña 20

French 18

Agustín Alvarez 17

Quiroga 17

El Fortín 13

Dudignac 6

18º fecha

Dudignac – La Niña

Libertad – San Martín

El Fortín – Atl. 9 de Julio

Naón- French

Quiroga – Once Tigres –

Agustín Alvarez – San Agustín